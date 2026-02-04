© Ce que le Bénin veut être à l'horizon 2060

Le Bénin trace le chemin de son développement « vision 2060 ». Le document stratégique qui définit la vision et les priorités du pays à l’horizon 2060. Il a été officiellement lancé ce mardi 3 février 2026 par le président Patrice Talon.

Le Bénin lance sa stratégie de développement à l’horizon 2060

Gouverner, c’est prévoir, dit-on. Au Bénin, les autorités donne un sens à cette idée. Dans 35 ans ? Que deviendra le Bénin ? La vision est déjà tracée et soigneusement expliquée dans un document. Le « Bénin Vision 2060« , c’est 4 Piliers, 9 orientations stratégiques et 15 objectifs stratégiques.

Gouverner, ce n'est pas seulement transformer le présent, c'est aussi et surtout préparer l'avenir. C'est pourquoi nous avons le devoir aujourd'hui de consolider nos acquis et de les inscrire dans une trajectoire lisible et durable.

À l’horizon 2060, le Bénin veut être un pays de paix, de prospérité partagée, de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international, et de bien-être pour tous. Une projection dont la réalisation impose une responsabilité lourde et une cohérence dans l’action publique.

Pour le président de la République, il est important de s’inspirer des réalisations de ces dernières années pour envisager le futur. Rien ne doit se faire au hasard selon les préférences personnelles d’un dirigeant à un autre. Les gouvernements successifs doivent inscrire leurs visions dans le cadre de « Bénin 2060 Alafia, un monde de splendeur ». Tout ceci s’inscrit dans « une démarche participative, convaincus que chaque pan de la société a son mot à dire, ses idées à faire valoir ».