Le journaliste ivoirien Assalé Tiémoko Antoine est menacé de mort. Le Journaliste/ Député engagé auprès des populations dans différentes batailles judiciaires, révèle avoir reçu des menaces de mort.

Affaire foncière explosive : un député-journaliste en danger

Assalé Tiémoko Antoine est, en Côte d’Ivoire, l’équivalent d’Edwy Plenel, co-fondateur du journal Mediapart en France. Journaliste d’investigation, il est le fondateur du journal L’Éléphant déchaîné. Avec son média, il a révélé plusieurs affaires sensibles impliquant les différents régimes, de feu Henri Konan Bédié (PDCI-RDA) à Alassane Ouattara (RHDP), en passant par Laurent Gbagbo (FPI, aujourd’hui au PPA-CI). Ses enquêtes lui ont valu un passage en prison et on fait de lui l’un des lanceurs d’alerte les plus connus du pays.

Aujourd’hui encore, Assalé Tiémoko Antoine continue d’exposer les scandales de la République, cette fois avec une casquette supplémentaire de Député. Son engagement sur plusieurs dossiers brûlants, notamment celui du foncier, commence à déranger certains acteurs influents, qui auraient même commencé à planifier des actions contre sa vie.

Le samedi 29 avril, aux alentours de 20h (heure d’Abidjan), il a révélé faire l’objet de nouvelles menaces, en raison de son implication dans l’affaire Komé Bakary. Cet homme d’affaires malien est accusé de multiples vols de terrains appartenant à des citoyens ivoiriens. Plus de 200 personnes l’ont poursuivi en justice, dénonçant notamment des falsifications de documents administratifs. Il est même soupçonné d’avoir manipulé des décisions de justice pour s’accaparer des biens de plaignants. Son réseau de faussaires, infiltré au sein de l’administration, utiliserait des stickers falsifiés du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme pour valider ses acquisitions frauduleuses.

Assalé Tiémoko Antoine révèle de graves menaces de mort

Malgré ces dénonciations, Komé Bakary circule toujours librement à Abidjan, et la justice ivoirienne, pourtant prompte à agir sur d’autres dossiers, semble peu pressée de rétablir les victimes dans leurs droits. Ce combat, Assalé Tiémoko Antoine le mène avec une détermination rare, porté par la détresse des familles injustement expulsées.

Face à ces menaces, le journaliste-député a pris à témoin l’opinion publique en publiant un message fort sur son compte Facebook :

« Par empoisonnement ? Par emprisonnement ? Par accident provoqué ? Par assassinat maquillé en braquage ou cambriolage ? Par enlèvement ? Faites votre choix à partir du mois d’avril, mais en attendant, laissez-nous faire le travail pour lequel les Ivoiriens nous paient et pour lequel nous nous sommes engagés en politique : porter leurs voix, partager leur détresse et rechercher des solutions. »

Il poursuit en dénonçant l’impunité des criminels :

« Les menaces et projets d’élimination physique n’ont pas leur place dans une démocratie. J’ai déjà porté plainte auprès du parquet d’Abidjan pour des menaces de mort directes, mais j’attends encore les résultats des investigations. » Justice en Côte d’Ivoire : l’affaire qui dérange le pouvoir

Concernant l’affaire Komé Bakary, pour laquelle il a rassemblé de nombreuses preuves de fraude, Assalé Antoine Tiémoko s’inquiète du silence de la justice. En réponse aux tensions médiatiques, les services du ministre de la Justice, Sansan Kambilé, ont déclaré qu’ils travaillaient « dans la sérénité et non dans l’émotion. » Une réponse jugée choquante, alors que certaines victimes attendent toujours justice depuis 2015.

Les menaces qui pèsent sur le député semblent directement liées à cette affaire foncière. Mais malgré l’impunité dont bénéficierait Komé Bakary, Assalé Antoine Tiémoko a promis de ne jamais lâcher ce combat.