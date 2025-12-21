© Législative : Ouattara Dramane OD veut donner du poids au Plateau

Selon Ouattara Dramane OD, le cœur administratif d’Abidjan, le symbole et la vitrine économique de la Côte d’Ivoire est la commune du Plateau. Elle mérite donc un poids politique plus prononcé, et c’est ce qui justifie sa candidature à l’élection législative du 27 décembre prochain.

La bataille des législative lancée par Ouattara Dramane OD

Dans l’état actuel des choses, le rôle de l’actuel député du Plateau, commune qui regorge de sièges de banques, d’entreprises stratégiques et de sièges d’institutions, ne reflète pas l’importance de cette localité à l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire.

Lors de son meeting très suivi dans cette commune, OD a assumé une ligne claire : la nécessité de replacer le Plateau au centre des priorités nationales. Il l’a dit sans les invectives habituelles de certains politiciens ivoiriens, mais avec fermeté. Selon le candidat du RHDP, le Plateau subit un déficit de visibilité parlementaire et pourtant les enjeux y sont majeurs.

« Une commune comme le Plateau doit être portée à l’Assemblée par une voix forte, audible, capable d’interpeller », a-t-il confié devant les milliers de militants venus écouter son message.

Malgré une posture empreinte de respect et de considération vis-à-vis de son principal adversaire, le député-maire Jacques Ehouo, OD estime que le rôle d’un parlementaire ne se limite pas à un mandat symbolique.

Effectivement, le député du Plateau devrait défendre très fortement les intérêts stratégiques du territoire, alerter sur ses fragilités et même peser dans les décisions budgétaires.

En bonne position dans les opinions pour l’élection du député, Ouattara Dramane entend occuper le terrain jusqu’au 27 décembre, date de l’élection, et après, s’il est élu, ce dont il ne doute absolument pas au regard de l’engouement constaté autour de sa personne lors de sa visite des différents quartiers de la commune.