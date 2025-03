La Côte d’Ivoire a franchi une étape historique. Selon un rapport inédit du Département américain de l’agriculture (USDA), publié le 7 mars 2025, le pays est devenu le premier transformateur de cacao au monde, dépassant les Pays-Bas. Cependant, cette performance remarquable ne se traduit pas encore par un essor significatif de l’industrie locale du chocolat.

Révolution du cacao : la Côte d’Ivoire dépasse les Pays-Bas, mais l’industrie chocolatée reste à la traîne

Le rapport de l’USDA révèle que la transformation du cacao en Côte d’Ivoire a connu une croissance spectaculaire au cours des cinq dernières années. Toutefois, cette évolution n’a pas encore permis de développer une industrie chocolatière locale florissante.

L’organisme américain indique que 95 % des dérivés du cacao (pâte, beurre et poudre de cacao) sont destinés à l’exportation. Et seuls 3 % des exportations totales de produits dérivés du cacao concernent les produits chocolatés finis, contre 97 % pour les fèves de cacao broyées, le beurre de cacao, la poudre de cacao et la pâte de cacao.

Ce déséquilibre met en évidence un potentiel inexploité pour l’industrie chocolatière ivoirienne. Alors que le pays excelle dans la transformation des fèves de cacao, la production de chocolat fini reste marginale.