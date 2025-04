Damana Pickass dans le collimateur de la police. Il est convoqué à la Préfecture de police d’Abidjan, au service des enquêtes générales, où il est attendu ce mercredi 16 avril 2025 à 11 heures. L’objet de la convocation n’est pas encore connu, mais elle intervient après la fête de la renaissance du PPA-CI de Laurent Gbagbo, dont il est vice-président.

Côte d’Ivoire : Damana Pickass convoqué à la Préfecture de police d’Abidjan

Après la réussite de la fête de la renaissance organisée le week-end dernier par le PPA-CI, l’un de ses vice-présidents est convoqué par la police. Il s’agit de Damana Pickass, qui était déjà sous le coup d’une condamnation. Ses proches confirment qu’il répondra effectivement à la convocation.

Les raisons de cette nouvelle brouille judiciaire qui s’annonce ne sont pas encore connues. Toutefois, certaines sources introduites pensent savoir que cette convocation serait liée aux propos tenus par l’intéressé lors de la fête de la renaissance. Lesdits propos seraient considérés comme des prémices d’un projet de trouble à l’ordre public.

Pour rappel, Damana avait été condamné en février 2025 à dix ans de prison ferme, sans mandat de dépôt. Lui et ses coaccusés ont été poursuivis et reconnus coupables dans l’affaire de l’attaque du camp militaire d’Abobo Kouté dans la nuit du 20 au 21 avril 2021. Dans cette affaire, il était accusé d’atteinte à la défense nationale, d’association de malfaiteurs et d’attentat contre l’autorité de l’État.