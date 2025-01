Le capital de Transcao, filiale du Conseil du Café et du Cacao (CCC) de la Côte d’Ivoire, a accueilli GCB Cocoa à son siège. Une entrée qui a pour but de projeter Transcao de la Côte d’Ivoire à un niveau élevé de performance, tout en augmentant ses capacités techniques, commerciales et opérationnelles, et en accélérant ses projets d’innovation.

GCB Cocoa : un maillon indispensable pour le développement de Transcao en Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire, à travers la structure Transcao, filiale du Conseil du Café et du Cacao (CCC), a intégré GCB Cocoa dans son capital. Cette initiative vise à renforcer le niveau de performance et à accélérer les capacités techniques et opérationnelles de la filiale. GCB Cocoa, géant malaisien et quatrième broyeur de fèves de cacao au monde, apporte une expertise précieuse.

Par ailleurs, l’entrée de GCB Cocoa au capital de Transcao constitue un partenariat stratégique, marquant une étape clé dans l’ambition de la Côte d’Ivoire d’atteindre une transformation locale totale de sa production d’ici 2030. Le directeur général du CCC, Yves Koné, a félicité cette collaboration et s’est exprimé sur l’importance de ce partenariat.

« Leur confiance [de GCB] témoigne de la solidité de la stratégie du gouvernement ivoirien en matière de transformation du cacao, de notre vision à long terme et du potentiel de croissance de notre activité. Ensemble, nous pourrons, plus spécifiquement, accélérer le développement de Transcao Côte d’Ivoire et atteindre une nouvelle dimension », a-t-il déclaré.

En outre, cette entrée de GCB Cocoa a été finalisée grâce à une augmentation substantielle du capital, passant de 1,7 milliard FCFA à 20 milliards FCFA, offrant à GCB une participation de 25 %.