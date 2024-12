La BAD (Banque africaine de développement) a octroyé un crédit de 30,5 millions d’euros à la Côte d’Ivoire. Cela a été effectif ce mercredi 18 décembre 2024 à Abidjan. L’objectif de ce prêt est de permettre à la Côte d’Ivoire de mettre en œuvre la première phase du Programme d’appui à la transformation économique et à la gouvernance inclusive.

Objectif général de la BAD dans l’octroi de ce prêt

La Banque africaine de développement (BAD) est connue pour son engagement à accompagner les États dans leurs projets de développement. Dans cette dynamique, l’institution financière continentale n’a pas ménagé ses efforts aux côtés de la Côte d’Ivoire. Pour la mise en œuvre du Plan national de développement 2021-2025, le gouvernement de la Côte d’Ivoire bénéficie d’un prêt de 30,5 millions d’euros. Cette démarche de la BAD vise à accompagner l’État ivoirien dans son élan vers une croissance économique et une amélioration de la compétitivité de son secteur privé.

« Cette opération vise spécifiquement à soutenir la transformation structurelle de l’économie ivoirienne à travers une meilleure mobilisation des recettes fiscales et une gouvernance inclusive des finances publiques. Elle apporte également un soutien au développement durable et sobre en carbone des secteurs du transport et de l’énergie », a déclaré Joseph Ribeiro. Ce dernier est le directeur général adjoint de la Banque africaine de développement pour l’Afrique de l’Ouest et chef du bureau pays pour la Côte d’Ivoire.

Les secteurs où la BAD apporte son soutien à la Côte d’Ivoire

Le crédit accordé par la Banque africaine de développement (BAD) à la Côte d’Ivoire est destiné à des actions précises, réparties dans différents secteurs. Il s’agit, entre autres, de l’amélioration de l’environnement financier de la Côte d’Ivoire, du secteur des transports et de celui de l’énergie.

Dans le domaine financier, le programme de la BAD apporte son soutien à l’adoption et à la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme (SMRT). Ensuite, il soutient la rationalisation des exonérations dans le cadre du Code des investissements et la mise en œuvre effective de la facturation électronique. Cela permettra d’améliorer le recouvrement des recettes fiscales. Enfin, il contribue également à l’adoption du projet de loi sur la politique nationale d’endettement et de la stratégie de gestion de la dette à moyen terme, pour une meilleure maîtrise de la dette du pays.

À travers la classification et l’immatriculation du réseau routier, ainsi que le transfert de compétences aux collectivités territoriales en matière d’entretien routier, le projet contribue à une meilleure gouvernance du secteur des transports. Dans le domaine de l’énergie, le programme soutient la gouvernance du secteur et l’accélération de la transition énergétique. Cela se manifeste notamment par la mise en œuvre du code de l’électricité, la réalisation d’audits énergétiques dans le secteur public et l’adoption de textes sur le code de la bioénergie.

« Au 31 octobre 2024, le portefeuille actif du Groupe de la Banque africaine de développement en Côte d’Ivoire comprenait 39 opérations totalisant des engagements de 3,05 milliards de dollars américains« , peut-on lire sur le site de la BAD.