En prévision du Ramadan et du Carême 2025, le gouvernement en Côte d’Ivoire a pris des mesures pour assurer la disponibilité des produits de grande consommation à des prix abordables. Des visites de terrain ont été effectuées dans plusieurs surfaces commerciales d’Abidjan pour vérifier l’approvisionnement et le respect des prix plafonnés.

Côte d’Ivoire : disponibilité et accessibilité des produits de base dans les grandes surfaces

Ces contrôles ont été menés par le ministère du Commerce et de l’Industrie, en collaboration avec le Conseil national de Lutte contre la Vie chère (CNLVC). Ils ont ciblé des enseignes telles que Cosmos et Socofrais, des grossistes comme l’Etablissement Sylla et Frères (ESF), ainsi que des boutiques de proximité. Partout, le constat est le même : les produits de base (sucre, huile, lait, tomate concentrée, riz, pâtes alimentaires, etc.) sont disponibles en quantités suffisantes et leurs prix respectent les plafonds établis.

Nous avons remarqué que les surfaces visitées disposent d’un bon niveau de stocks en termes de produits de grande consommation et que les prix plafonnés sont respectés. Nous en sommes satisfaits, a déclaré Robert Konan, sous-directeur de la Consommation au ministère du Commerce et de l’Industrie, à l’issue de la visite.

Une collaboration fructueuse pour la protection du consommateur

La secrétaire exécutive du CNLVC, Ranie-Didice Bah-Koné, a souligné que le plafonnement des prix des produits de grande consommation par le gouvernement s’inscrit dans une logique de protection du pouvoir d’achat des consommateurs. Elle s’est félicitée de l’affichage effectif des prix, non seulement dans les grandes surfaces, mais aussi dans les boutiques de proximité, ce qui facilite l’information des consommateurs.

Mamadou Diarra, directeur commercial de ESF, un acteur majeur de la distribution de riz et de sucre en Côte d’Ivoire, a tenu à rassurer les populations quant à la disponibilité des produits pendant cette période de pénitence. Les prix seront abordables, a-t-il affirmé.

Des prix plafonnés pour les produits de base

Pour rappel, voici quelques-uns des prix plafonnés en vigueur :

Sucre blanc en vrac : 815 FCFA le kilogramme

Sucre roux en vrac : 765 FCFA le kilogramme

Sucre en morceaux : 1 000 FCFA

Huile végétale (0,5 litre) : 700 FCFA

Huile végétale (0,9 litre) : 1 200 FCFA

Huile végétale (1,5 litre) : 1 775 FCFA

Tomate concentrée (400 grammes) : 425 FCFA

Pâtes alimentaires (200 grammes) : 225 FCFA

Un dispositif de signalement pour lutter contre les abus

Afin de garantir le respect des prix et de lutter contre la vie chère, le consommateur est invité à signaler toute forme d’abus au ministère du Commerce et de l’Industrie. Pour ce faire, deux options sont à sa disposition : le numéro vert 1343 et l’application mobile « Contrôle citoyen ».

Grâce à ces actions concertées, le gouvernement en Côte d’Ivoire entend permettre aux populations de vivre sereinement les périodes de Ramadan et de Carême, sans craindre de difficultés d’approvisionnement ou de flambée des prix des produits de première nécessité.