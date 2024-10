Côte d’Ivoire, le gouvernement a donné, le lundi 14 octobre 2024, le coup d’envoi d’une campagne nationale de sensibilisation. Cette initiative consiste à assurer le maintien et à garantir des élections présidentielles pacifiques en 2025.



La Côte d’Ivoire anticipe et prépare les élections de 2025

Organisée par le ministère de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté en collaboration avec l’OSCS (l’Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion Sociale), cette campagne va s’étendre sur l’ensemble du territoire national et touchera toutes les localités du pays.

Pour Joël Yves Kouadio, directeur de cabinet dudit ministère, cette démarche anticipée a été mise en place fort des enseignements tirés des précédents scrutins présidentiels et les enjeux cruciaux de 2025. En effet, l’objectif principal de cette initiative est de créer un environnement favorable à un scrutin transparent, en encourageant les Ivoiriens à privilégier le dialogue, la paix et l’unité nationale.



Par ailleurs, pour mener à bien cette mission, le ministère de la cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a rassuré que des directions régionales du ministère mettront en œuvre des actions de sensibilisation diversifiées, notamment des rencontres avec les communautés locales, des chefs traditionnels et religieux, ainsi que des leaders d’opinion.