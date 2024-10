La Côte d’Ivoire accueille actuellement le président de la république de la Guinée-Bissau Umaro Sissoco Emballo et celui de la république Islamique de Mauritanie Mouhamed Ould Ghazouani, sur son sol. Les chefs d’Etat ont été accueillis à leur descente de l’avion par le vice-président de la république Tiémoko Koné.

Umaro Sissoco Emballo et Mouhamed Ould Ghazouani accueillis en Côte d’Ivoire par le VPR Tiémoko Koné

Deux chefs d’Etat africains ont foulé le sol ivoirien. Il s’agit des présidents de la république de la Guinée-Bissau Umaro Sissoco Emballo et de la république Islamique de Mauritanie, Mouhamed Ould Ghazouani. Selon les informations, la présence de ces deux dirigeants s’inscrit dans le cadre de l’Assemblée pour le Développement économique de l’Afrique en soutien à la campagne de reconstitution des ressources de l’Association internationale de Développement (IDA-21).

Cette activité se déroule du 9 au 10 octobre 2024 à Abidjan et organisée par Global Citizen Bridgewater Associates avec le ministère de l’Economie du Plan et du développement. Les chefs d’Etats vont donc prendre part à cet événement et auront certainement un tête-à-tête avec leur homologue de Côte d’Ivoire Alassane Ouattara avant de regagner leur pays respectif.

