En Côte d’Ivoire, l’ère numérique, tout en offrant de nombreuses opportunités, a aussi ses ombres. C’est d’ailleurs l’histoire d’une femme dénommée RAS, une jeune Ivoirienne, qui en a fait une mauvaise expérience. En effet, ce qui devait être une relation amoureuse s’est transformé rapidement en un cauchemar numérique, où la jalousie a servi de moteur à une vengeance impitoyable.

Une femme épinglée pour cyberharcèlement en Côte d’Ivoire

Selon les informations, tout a commencé par une relation de confiance brisée. Alors que RAS pensait avoir tourné la page, son ancienne amie, rongée par la jalousie, a décidé de se venger. Se cachant derrière un faux profil, cette dernière a réussi à récupérer les photos intimes RAS puis les a diffusées sur des sites pornographiques, accompagnées de menaces.

Humiliée et blessée dans son amour-propre, RAS a décidé de porter une plainte. Ainsi, grâce à la réactivité de la Plateforme de lutte contre la cybercriminalité (PLCC) et du Laboratoire de criminalistique numérique (LCN), les auteurs de ces actes commis en Côte d’Ivoire, ont été identifiés. Il s’agit de Dame BTA, une ancienne connaissance de la victime, rongée par la jalousie. Elle a usurpé l’identité d’un homme proche de RAS pour obtenir les photos intimes, qu’elle a ensuite diffusées dans le but de nuire à sa réputation.

La justice de Côte d’Ivoire a rendu son verdict, condamnant Dame BTA pour plusieurs chefs d’accusation. La mise en cause est donc poursuivie pour détention illégale de données personnelles, publication et menace de publication de contenus intimes, ainsi que diffamation numérique.

Cette décision est un signal fort qui montre que la cybercriminalité est un délit passible de sanctions pénales. Mais, ce cas rappelle également la nécessité de renforcer la prévention et la sensibilisation du public de Côte d’Ivoire aux risques liés à la vie numérique. Car les réseaux sociaux, qui facilitent les interactions sociales, peuvent aussi devenir des outils de manipulation et de destruction.