En Côte d’Ivoire, le ministre du Patrimoine, du Portefeuille de l’État et des Entreprises publiques, Moussa Sanogo, a effectué un récapitulatif des fonds mis à disposition du projet des trois Contrats de désendettement et de développement (C2D). Selon le ministre, ce fonds de 1 902 milliards de FCFA a atteint 91,37 %.

Côte d’Ivoire, fonds pour la réalisation des C2D presque à terme

La Côte d’Ivoire s’est engagée dans trois projets de Contrats de désendettement et de développement depuis 2012. Ainsi, le montant total de 1 902 milliards de FCFA pour les trois contrats de désendettement et de développement est presque entièrement utilisé. Selon le ministre du Patrimoine, du Portefeuille de l’État et des Entreprises publiques, le fonds a atteint 91,37 %, soit plus de 80 % du fonds. Un récapitulatif rendu public au cours de l’ouverture d’une revue générale et conjointe des projets de ce programme à la Primature.

En revanche, le projet est réparti en trois phases depuis son démarrage en 2012. Ainsi, le premier engagement, le C2D 1, a été signé en 2012 avec un financement de 413,25 milliards de FCFA pour une période de 3 ans, c’est-à-dire de 2012 à 2015. Le second, le C2D 2, a été signé deux ans après le premier. Ce dernier est financé à hauteur de 737,95 milliards de FCFA pendant six ans (2014-2020). Enfin, le troisième C2D a été effectif un an après la fin du second, en 2021. Il est signé pour un montant de 750,77 milliards de FCFA à engager sur la période 2021-2025.

Apport du C2D à plusieurs niveaux

La mise en œuvre des trois Contrats de désendettement et de développement a un impact positif sur le développement de la Côte d’Ivoire. À en croire Sanogo, ces contrats ont favorisé une gestion efficiente des dépenses de l’action publique, la réalisation de gains d’efficience, l’augmentation de la transparence et de la redevabilité, la lutte contre la corruption et, enfin, la facilitation d’une avancée qualitative des ressources humaines.

Poursuivant, M. Sanogo a mis en lumière toutes les œuvres réalisées par le biais des trois contrats. Ainsi, grâce à ces projets, plusieurs constructions ont été réalisées. Il s’agit de 116 écoles primaires construites, 135 collèges de proximité, l’édification de l’Institut national de formation judiciaire, la construction d’hôpitaux équipés, de ponts, de routes, la fourniture d’eau potable à Abidjan et dans l’Ouest du pays. Il y a également eu l’accompagnement de plus de 50 000 jeunes vers l’emploi.

Toutefois, au cours de cette assise qui prendra fin le 11 avril, plusieurs mesures et défis restant à relever seront énumérés. Soulignons que la Côte d’Ivoire, dans l’exécution des C2D et de l’initiative Pays pauvres très endettés (PPTE), a pu bénéficier de programmes ayant permis une annulation sèche de 600 milliards de FCFA et la conversion de 1 902 milliards de FCFA en Contrats de désendettement et de développement, pour un total de 2 502 milliards de FCFA.