Un changement majeur s’annonce pour la circulation à Abidjan en Côte d’Ivoire. La direction générale des transports terrestres et de la circulation a annoncé vendredi 04 avril 2025, via un communiqué officiel, un encadrement strict de la circulation des motos et tricycles sur l’ensemble du boulevard Félix Houphouët-Boigny, anciennement connu sous le nom de VGE, à compter du 15 avril prochain.

Boulevard Félix Houphouët-Boigny : circulation des deux et trois roues réglementée à partir du 15 avril en Côte d’Ivoire

Selon le communiqué de la direction générale des transports terrestres et de la circulation, la mesure s’appliquera sur toute la longueur de cet axe névralgique de la capitale économique de Côte d’Ivoire, depuis la descente du pont Félix Houphouët-Boigny, au niveau du carrefour Aboussouan, jusqu’au carrefour dit de « l’ancien Koumassi ». Cette décision vise à fluidifier le trafic et potentiellement à améliorer la sécurité sur ce boulevard souvent congestionné.

A lire aussi : Côte d’Ivoire : 2 femmes arrêtées pour trafic de faux médicaments

Cependant, les usagers de deux et trois roues ne seront pas totalement coupés de cet axe. La note précise qu’ils pourront traverser le boulevard dans sa largeur uniquement à deux points précis : au carrefour Solibra et au grand carrefour de Koumassi. Ces points de passage désignés devront être scrupuleusement respectés.

Face à ces nouvelles dispositions, les autorités de Côte d’Ivoire insistent sur la nécessité du civisme et de la responsabilité de tous les usagers de la route. Le respect rigoureux de ce nouveau plan de circulation est primordial pour son efficacité et pour garantir la sécurité de chacun. Des contrôles sont à prévoir afin d’assurer l’application de ces restrictions.