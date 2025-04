Les 22 et 23 avril 2025, la Côte d’Ivoire (Abidjan) sera le théâtre de la deuxième édition du forum CAP GREEN. C’est un événement majeur dédié à la mobilisation du secteur privé africain autour des enjeux de la transition climatique, de la finance verte et des Contributions Déterminées au niveau National (CDN).

Le secteur privé, moteur de la transition verte en Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire accueillera l’édition 2025 de CAP GREEN, une assise qui rassemblera des acteurs clés du monde économique, des responsables publics, des institutions financières et des spécialistes du climat. Au cours de cette édition, les acteurs qui participeront à cette dernière vont réfléchir sur le thème : « Le secteur privé, catalyseur des CDN pour une Afrique résiliente : de l’ambition à l’impact ».

Ainsi, l’objectif de cette initiative est de développer des outils financiers innovants et de stimuler les investissements verts, ceci dans l’optique de soutenir les engagements climatiques des nations africaines.Ahmed Cissé, président de la CGECI, a insisté sur la portée de cette initiative : « La CGECI, avec les grandes entreprises ivoiriennes, œuvre depuis longtemps en faveur d’une économie plus responsable. Ce forum offre un espace stratégique où secteurs privé et public peuvent unir leurs forces pour bâtir une prospérité durable, en Côte d’Ivoire comme dans toute la sous-région », a-t-il déclaré.

Des entreprises de premier plan comme Société Générale Côte d’Ivoire et TotalEnergies Côte d’Ivoire s’impliquent pleinement dans le CAP GREEN 2025. Pour Patrick Blas, PDG de Société Générale CI, cette participation dépasse le simple cadre local : « C’est la preuve concrète de notre engagement en faveur d’une économie durable en Côte d’Ivoire. »Almoktar Allahoury, directeur général de TotalEnergies CI, voit dans ce forum une véritable opportunité : « CAP GREEN nous permet de collaborer, de partager notre savoir-faire et de soutenir activement la transition vers une économie plus verte et résiliente.» a t’il ajouté.

CAP GREEN 2025 s’inscrit dans une logique de collaboration renforcée entre le secteur privé et les pouvoirs publics, afin d’accélérer la concrétisation des Contributions Déterminées au niveau National (CDN). En misant sur la finance verte et l’innovation, le forum vise à traduire les engagements climatiques en actions concrètes, au service d’une croissance économique durable et inclusive pour le continent africain.