Le village d’Ahuikoi, situé à quelques kilomètres d’Adzopé en Côte d’Ivoire, a été frappé par une tragédie dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 février 2025. Un camion-remorque a percuté une maison, causant la mort de deux personnes et blessant grièvement six autres.

Accident mortel à Ahuikoi en Côte d’Ivoire : un camion fauche une famille en pleine nuit

Selon les informations, le conducteur du camion s’était arrêté pour vérifier une panne de l’un de ses pneus. Malheureusement, le frein à main n’était pas enclenché et le véhicule s’est mis à avancer, dévalant une pente. Le camion a traversé la route, franchi un caniveau et s’est encastré dans une maison, dont le mur s’est effondré sur ses occupants étaient paisiblement endormis.

Le bilan de cet accident fait état de deux décès dont un adolescent de 19 ans et une fillette de cinq ans, ainsi que six blessés, dont quatre femmes et deux enfants. Les blessés ont été transportés vers des centres de soins de Côte d’Ivoire pour une prise en charge.

Cet drame a plongé le village d’Ahuikoi en Côte d’Ivoire dans le deuil et la consternation. La communauté est sous le choc face à cette tragédie qui a frappé une famille en pleine nuit. Les autorités compétentes ont de leur côté, ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cet accident et établir les responsabilités.