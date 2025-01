La Côte d’Ivoire a franchi une nouvelle étape dans sa politique d’emploi des jeunes. Lors d’une cérémonie officielle présidée par le Premier ministre Robert Beugré Mambé, le Programme National de Stage, d’Apprentissage et de Reconversion (PNSAR 2024-2025) a été lancé. Ce programme ambitieux vise à offrir à 142 000 jeunes âgés de 16 à 40 ans des opportunités de stage, d’apprentissage et de reconversion, afin d’améliorer significativement leur employabilité.

L’intelligence artificielle au service de l’emploi en Côte d’Ivoire

Une nouveauté majeure de cette édition du PNSAR est l’introduction d’une plateforme en ligne dotée d’une intelligence artificielle. Cet outil révolutionnaire permettra aux jeunes diplômés de télécharger leur CV, qui sera automatiquement corrigé et mis en correspondance avec les offres d’emploi les plus pertinentes. « Plus besoin de conseillers clients, l’IA vous proposera les emplois adaptés à vos compétences », a expliqué Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse.

Le succès du PNSAR en Côte d’Ivoire repose également sur de solides partenariats avec le secteur privé. Plusieurs entreprises, dont Chiba Holding, ont signé des conventions avec l’Agence Emploi Jeunes, offrant ainsi des milliers de places de stage aux jeunes. « Nous sommes convaincus que ce programme est essentiel pour renforcer l’employabilité des jeunes et leur insertion dans la vie active », a déclaré Valassiné Diarrassouba, vice-président de la CGECI.

Le PNSAR propose une offre diversifiée de formations : stages de qualification, stages école, apprentissage et formations de reconversion. Chaque jeune pourra ainsi trouver un parcours adapté à ses aspirations et à ses compétences. « Le gouvernement invite tous les jeunes à saisir cette opportunité et à faire preuve de volonté et de persévérance », a souligné le Premier ministre.

Le lancement du PNSAR marque un tournant dans la lutte contre le chômage des jeunes en Côte d’Ivoire. En offrant des formations de qualité et en facilitant l’accès à l’emploi, ce programme contribue à bâtir un avenir meilleur pour les nouvelles générations.