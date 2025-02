Face à la recrudescence des combats dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), l’Union européenne (UE) a convoqué, vendredi, l’ambassadeur du Rwanda auprès de l’UE. Cette initiative diplomatique vise à faire pression sur Kigali, accusé de soutenir l’offensive du Mouvement du 23 mars (M23).

L’Union européenne exige du Rwanda qu’il cesse de soutenir le M23 et retire ses troupes en RDC

« L’Union européenne a convoqué aujourd’hui l’ambassadeur du Rwanda auprès de l’UE en raison de l’offensive en cours des Forces de défense rwandaises (RDF) et du M23 dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) », a déclaré Anouar El Anouni, porte-parole de l’UE pour les Affaires étrangères, dans un communiqué publié vendredi.

L’UE « condamne fermement cette offensive, qui constitue une violation du cessez-le-feu décidé sous les auspices du processus de Luanda et un recours continu à la force contre l’intégrité territoriale de la RDC », souligne le communiqué.

Ainsi, l’Union européenne exige clairement du Rwanda qu’il « cesse immédiatement de soutenir le M23 et tout autre groupe armé » et qu’il « retire toutes les troupes des RDF du territoire de la RDC ». L’organisation européenne dit soutenir pleinement les efforts menés par l’Afrique pour parvenir à une résolution pacifique de ce conflit.

Des sanctions américaines et des accusations mutuelles

Cette convocation intervient alors que les États-Unis ont annoncé, jeudi, des sanctions contre le ministre rwandais chargé de l’intégration régionale, James Kabarebe, ainsi que contre Lawrence Kanyuka, porte-parole du M23. Tous deux sont accusés d’être impliqués dans la violence et les violations des droits de l’homme dans l’est de la RDC. Des sanctions que le Rwanda qualifie d’« injustifiées » et « infondées », estimant qu’elles ne favorisent pas la résolution du conflit.

Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir activement le M23 pour accéder aux richesses minières de la région. Ces accusations sont étayées par des rapports d’agences onusiennes, qui pointent un appui militaire rwandais au mouvement rebelle. Le Rwanda de son côté, réfute ces allégations, affirmant que le M23 est un mouvement congolais.

Le conflit dans l’est de la RDC est une crise complexe aux enjeux multiples, impliquant des groupes armés, des intérêts économiques et des tensions régionales. L’offensive du M23, soutenue par le Rwanda selon de nombreux observateurs, a exacerbé les violences et les tensions dans la région.

L’Union européenne, les États-Unis et les organisations internationales appellent à un cessez-le-feu immédiat et à un dialogue politique inclusif pour résoudre cette crise et rétablir la paix dans la région des Grands Lacs.