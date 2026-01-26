© Diomaye Faye procède à l'ouverture préparatoire de la conférence sur l'eau

Au Sénégal, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye a présidé ce lundi 26 janvier 2026, l’ouverture de la Réunion de haut niveau préparatoire à la Conférence des Nations Unies sur l’Eau, prévue en décembre 2026 à Abu Dhabi. La cérémonie s’est déroulée au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD).

Sénégal : Bassirou Diomaye Faye lance l’ouverture de la Réunion préparatoire à la Conférence des Nations Unies sur l’Eau

Dans son allocution lors de cette cérémonie d’ouverture, le Chef de l’État Bassirou Diomaye Faye a souligné que l’eau constitue un enjeu fondamental de dignité humaine, de santé publique, de stabilité sociale et de prospérité partagée. Il bien évidemment a rappelé l’urgence d’une action collective face à l’aggravation des crises hydriques et climatiques, qui affectent particulièrement les pays les plus vulnérables.

« La crise de l’eau est une réalité mondiale. Selon les Nations Unies, 2,2 milliards de personnes n’ont toujours pas accès à une eau potable sûre ; près de 3,5 milliards restent privés de services d’assainissement adéquats ; et près de 4 milliards de personnes subissent une pénurie d’eau sévère au moins un mois par an. L’Afrique est particulièrement affectée par cette crise avec 40% de sa population qui n’a pas accès à l’eau potable et plus de 70% manque de services d’assainissement de base. C’est une situation moralement inacceptable et tant qu’elle persistera, notre responsabilité collective restera engagée, car les crises de l’eau alimentent les crises alimentaires, fragilisent les économies, déplacent des populations et exacerbent les tensions. », a déclaré le président sénégalais.

Cette rencontre de haut niveau marque une étape décisive dans la préparation de la Conférence de 2026. Elle vise à bâtir une feuille de route ambitieuse, fondée sur des engagements concrets, une meilleure coordination des initiatives et une mobilisation accrue des financements, afin que l’eau devienne un véritable facteur de paix, de développement et de résilience à l’échelle mondiale.

« Cette ambition traduit une volonté de faire de l’eau un levier stratégique de transformation sociale, économique et environnementale, au service de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et l’objectif de sécurité de l’eau pour le continent. Faire progresser l’agenda de l’Eau, c’est aussi restaurer la confiance dans l’action multilatérale et démontrer que la coopération internationale demeure un levier crédible de solutions. », a ajouté Bassirou Diomaye Faye.