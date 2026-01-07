États-Unis : les détails sur la prison où séjourne Nicolas Maduro

Capturé le week-end dernier par les forces spéciales américaines, le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro et son épouse sont placés au Metropolitan Detention Center (MDC). Il s’agit de la prison fédérale de New York qui accueille entre 1 300 et 1 600 détenus.

États-Unis : Nicolas Maduro dans la même prison que P. Diddy

Aux États-Unis, la prison fédérale de New York, Metropolitan Detention Center (MDC) est Situé dans le sud de Brooklyn. L’établissement est connu pour ses nombreux détenus célèbres comme Luigi Mangione, P. Diddy ou R. Kelly, mais également et surtout pour les accusations de violences et de conditions insalubres.

« Les conditions de détention sont inhumaines », a confié Mia Eisner-Grynberg. L’avocate de l’organisation « Federal Defenders » n’est pas la seule à parler ainsi du Metropolitan Detention Center, surnommé « l’enfer sur terre ». « Il y a eu plusieurs incidents extrêmes. En 2019, il y a eu une coupure d’électricité qui a duré une semaine. Il n’y avait donc pas de courant, pas de chauffage en plein hiver. Il faisait un froid glacial dans le centre. Ils ont limité l’accès au bâtiment, ce qui nous a empêché de rendre visite à nos clients. », ajouté Mia Eisner-Grynberg

Construit pour accueillir les détenus en attente de procès à New York, le MDC est devenu le symbole de tout ce qui ne va pas dans le système carcéral américain. On en compte le manque de personnel, prise en charge médicale quasi inexistante, violences, insalubrité et un recours systématique aux longues périodes de confinement. « On ne soulignera jamais assez les conséquences psychologiques, et dans de nombreux cas aussi physiques, du fait d’être confiné dans une petite cellule 24 h sur 24, 7 jours sur 7 », martèle Mia Eisner-Grynberg.

Les conditions au sein du MDC sont si inquiétantes qu’aux États-Unis, des juges refusent désormais d’y envoyer certains détenus, préférant les placer sous contrôle judiciaire en attendant leur procès.