En Côte d’Ivoire, les agents de douane font face à la justice dans une affaire de faux diplômes. Accusés par le ministère de la Fonction publique, ils sont traduits devant la justice pour répondre des faits qui leur sont reprochés.

Côte d’Ivoire : 91 douaniers jugés pour faux diplômes

Accusés d’avoir fourni de faux diplômes pour participer au concours, 76 contrôleurs et 15 inspecteurs doivent se justifier devant la justice. Ils sont en procès pour expliquer ce qui s’est passé. Les faits avaient été révélés par les services du ministère de la Fonction publique.

Ces agents ont été épinglés à la suite des vérifications effectuées auprès du ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que du ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage. Les diplômes principalement concernés sont le BAC, le BAC+2 et la Licence.

« Il ressort des contrôles effectués par les structures en charge de la délivrance des diplômes de ces ministères que certains fonctionnaires ont fait usage de faux diplômes dans la constitution de leur dossier de candidature aux différents concours auxquels ils ont été déclarés admis », avait indiqué le service des douanes.

Suite aux résultats des vérifications, la hiérarchie avait pris des mesures contre les accusés. Les agents concernés ont été traduits devant le Conseil de discipline des douanes. Le procureur avait également été informé afin d’engager des actions sur le plan pénal.

Le phénomène semble persister dans le secteur des douanes. Il y a quelques jours, de nouveaux fraudeurs ont été démasqués. Cette fois-ci, il s’agit de 15 cas, dont 8 inspecteurs, 2 informaticiens et 5 contrôleurs.