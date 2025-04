Le secteur du mobile money au Gabon continue son essor, enregistrant une croissance significative au quatrième trimestre 2024. Selon les données récentes, les transactions financières effectuées via mobile money ont connu une hausse notable. Ce qui témoigne l’engouement de la population envers ce moyen de transfert d’argent.

Mobile money un levier pour l’économie pour le Gabon

Au Gabon, le secteur du mobile money a enregistré une augmentation au quatrième trimestre 2024, avec une hausse de 1,2 % des transactions mobile money, contre 0,1 % au trimestre précédent, selon le ministère de l’Économie. Cette croissance est portée par l’élargissement de l’offre de services financiers à divers niveaux.

Ainsi, dans les détails, les dépôts ont enregistré une hausse de 2,1 % et les retraits de 0,7 %, bien qu’en baisse sur un an. Les paiements de biens et services marchands ont, quant à eux, progressé de 1,1 %.Les transferts nationaux et internationaux ont progressé de 2,8 % et 4,4 % au quatrième trimestre 2024. Notamment, les transferts hors zone CEMAC ont bondi de 20 %, portés par la croissance des cartes mobile money, qui montre une intensification des échanges financiers au-delà de la région.

Le nombre de comptes de paiement en monnaie électronique a atteint 4,5 millions fin décembre 2024, en hausse de 2 % par rapport à septembre et de 27 % sur un an, témoignant d’un accès croissant aux services financiers numériques.Ces performances ont favorisé l’augmentation du chiffre d’affaires des activités de mobile money, dont l’indice a progressé de 1,3% par rapport au trimestre précédent, qui avait enregistré une baisse de 1,7%.

Cette hausse intervient alors que le gouvernement discute avec les établissements de paiement pour intégrer la collecte des impôts via mobile money, visant ainsi à élargir l’assiette fiscale.