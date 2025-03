Dans le cadre d’une bonne gestion des dettes du pays, le Gabon a implanté une nouvelle structure dédiée à la réduction de celles-ci et au respect du paiement à temps. Il s’agit notamment de la Caisse autonome d’amortissement du Gabon. L’annonce de sa création a été faite lors d’un symposium réunissant plusieurs acteurs économiques du pays et d’ailleurs.

Gabon : Caisse autonome d’amortissement des dettes

Pour financer ses projets de développement, le Gabon se tourne vers les institutions financières afin d’obtenir des accords de prêt avec celles-ci. Ainsi, la bonne gestion de ces dettes reste un défi à relever pour le pays. À cet effet, pour surmonter ce défi de gestion des dettes publiques, une nouvelle structure a vu le jour : la Caisse autonome d’amortissement. Cette dernière aura une mission spécifique dans la gestion des dettes publiques et sera chargée de définir la politique d’endettement du pays.

Dans cette tâche, la Caisse autonome d’amortissement s’occupera de la recherche, de l’étude et de la négociation des financements, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur du pays. Elle sera également chargée de participer activement au marché monétaire et financier, de garantir le remboursement ponctuel des dettes, de limiter les risques d’insolvabilité et de renforcer la crédibilité du pays auprès de ses créanciers et investisseurs. L’accomplissement de ces missions permettra au gouvernement de trouver une solution pour maîtriser sa dette publique, qui s’élevait à 67 % du PIB fin 2024, selon les notes de Fitch Ratings.

Un taux qui reste inquiétant, bien qu’il ait diminué par rapport aux 71 % de 2023. Cependant, la probabilité d’une augmentation du taux d’endettement du Gabon est très forte. Selon les calculs de Fitch, la dette du Gabon pourrait dépasser le seuil limite de la CEMAC (70 %) d’ici 2026. Cette perspective pousse les dirigeants du gouvernement à mettre en place une gestion rigoureuse de la dette afin d’éviter une instabilité financière.