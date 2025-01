John Dramani Mahama a été officiellement investi comme président de la République du Ghana lors d’une cérémonie solennelle à la place de l’Indépendance ce mardi. Cette investiture marque son retour à la tête du pays après une période hors du pouvoir.

Cérémonie d’investiture de John Dramani Mahama au Ghana : un moment clé pour la démocratie en Afrique

Sous un ciel dégagé d’Accra, Mahama a prêté serment devant une foule de dignitaires, dont plusieurs chefs d’État africains. « Moi, John Dramani Mahama, je jure au nom du Tout-Puissant Dieu que je serai loyal et fidèle à la République du Ghana, telle qu’établie par la loi. Je respecterai la souveraineté et l’intégrité du Ghana, et je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution », a-t-il déclaré avec une solennité palpable.

Le nouveau président s’est également engagé à servir et à promouvoir le bien-être de tous les citoyens ghanéens, promettant de gouverner avec justice et équité. Il a conclu son serment en acceptant de se soumettre aux lois du pays en cas de manquement à ses devoirs.

La présence du président burkinabè Ibrahim Traoré, effectuant sa première visite officielle au Ghana depuis son accession au pouvoir, a ajouté une dimension historique à la cérémonie. Sa présence aux côtés d’autres dirigeants africains souligne l’importance régionale de cet événement.

À noter que la cérémonie d’investiture de Dramani Mahama a été facilitée par une transition pacifique, grâce à la reconnaissance rapide de sa défaite par le vice-président sortant, Dr Mahamudu Bawumia. Un acte qui renforce l’image du Ghana comme un bastion de la démocratie en Afrique, où les transitions de pouvoir se font de manière ordonnée et respectueuse des résultats électoraux.