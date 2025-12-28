Guinée : 6,7 millions d’électeurs appelés aux urnes ce dimanche

En Guinée, les 6,7 millions d’électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 28 décembre 2025 pour le premier tour de l’élection présidentielle. Une élection qui marquera le retour à l’ordre constitutionnel après plus de quatre ans de transition. Le scrutin voit huit candidats affronter le président de la transition Mamadi Doumbouya dont Abdoulaye Yéro Baldé et Faya Millimouno.

Guinée : les présidentielles marquées par l’absence de plusieurs figures politiques

Si en renversant Alpha Condé, Mamadi Doumbouya avait promis de ne pas se présenter à l’élection présidentielle en Guinée, le voilà pourtant bel et bien sur la ligne de départ. L’objectif pour le général Mamadi Doumbouya, c’était de consolider les acquis de la transition et de poursuivre le développement économique du pays, selon son Premier ministre Bah Oury. Il aura laissé ses ministres défendre son bilan et son projet auprès des électeurs sur le terrain.

Face à Mamadi Doumbouya, un challenger a émergé en la personne d’Abdoulaye Yéro Baldé. Cet ancien ministre de l’Enseignement supérieur avait quitté le gouvernement d’Alpha Condé pour protester contre son projet de troisième mandat. Autre voix critique, Faya Millimouno, du Bloc libéral, n’aura cessé, durant toute la transition, de dénoncer les disparitions d’opposants ou la fermeture des grands médias audiovisuels. Également présents l’ancienne diplomate et ministre des Affaires étrangères Makalé Camara, seule femme candidate, et Mohamed Nabé, de l’Alliance pour le renouveau et le progrès.

🇬🇳 Guinée: les électeurs ont commencé à voter dimanche lors d'un scrutin présidentiel qui doit parachever le retour à l'ordre constitutionnel, quatre ans après un coup d'État qui a porté au pouvoir Mamadi Doumbouya, désormais grand favori pic.twitter.com/8HZeyPh3YN — Agence France-Presse (@afpfr) December 28, 2025

Les présidentielles de ce dimanche en Guinée sont marquées par l’absence de figures qui ont marqué la vie politique guinéenne ces trente dernières années, comme Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo ou Sidya Touré, tous en exil. Leurs partis appellent leurs militants à rester chez eux. Les autres candidats à ce scrutin sont Bouna Keita, Abdoulaye Kourouma, Mohamed Chérif Tounkara et Ibrahima Abé Sylla.