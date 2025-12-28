Guinée : un groupe armée neutralisé avant les présidentielles

En Guinée, un incident est survenu à la veille de la présidentielle à laquelle se présente le chef de la junte Mamadi Doumbouya, malgré sa promesse initiale de ne pas se présenter.

Guinée : Tentative de coup d’Etat ? Le communiqué des autorités

En Guinée, ce samedi 27 décembre 2025 « à 04H00 du matin, sur la base de renseignements fiables, les services de sécurité ont mené une intervention ciblée dans une concession de la banlieue de Conakry où un groupe armé était présent », indique le communiqué du poste de commandement opérationnel de sécurité intérieure (PCO-SI), une unité mixte formée notamment de policiers, militaires, gendarmes et douaniers. « Cette intervention a permis de neutraliser complètement le groupe et d’interpeller les individus impliqués après plusieurs échanges de tirs », affirme le texte, qui ne donne pas d’autre précision. Une enquête judiciaire « est en cours pour identifier toutes les ramifications de cette affaire et établir les responsabilités », poursuit le communiqué.

Des habitants ont rapporté à l’AFP que des tirs sont survenus dans la nuit de vendredi à samedi à Sonfonia, un quartier situé à une quinzaine de km du centre-ville de Conakry. Ils ont indiqué qu’une mosquée en construction et au moins une maison ont été les cibles de ces tirs nocturnes ayant laissé, selon les mêmes sources, des impacts de balles sur les façades et l’intérieur des deux bâtiments, et des « traces de sang » dans le voisinage.

Cet incident survient à la veille de la présidentielle en Guinée à laquelle se présente le chef de la junte Doumbouya, malgré sa promesse initiale de ne pas se présenter. Les adversaires du général Doumbouya sont relativement inconnus, les principales figures de l’opposition ayant été exclues de la course. La junte a restreint les libertés individuelles et interdit les manifestations depuis 2022. De nombreux opposants ont été arrêtés, jugés ou contraints à l’exil.