Présidentielle en Ouganda : Bobi Wine caché « dans les bas-fonds »

Grand opposant à la dictature de Yoweri Museveni en Ouganda, Bobi Wine est en fuite depuis les élections présidentielles de la semaine dernière. Ce mercredi, il a finalement abordé auprès de l’AFP les accusations portées contre lui par le régime.

Présidentielle en Ouganda : en fuite, Bobi Wine brise le silence

Figure emblématique en Ouganda et grand opposant à Yoweri Museveni, président réélu, Bobi Wine s’est prononcé depuis sa cachette au pays. L’opposant est en effet en fuite depuis les élections de la semaine dernière en Ouganda, après que le président réélu Yoweri Museveni et son fils, le chef de l’armée Muhoozi Kainerugaba ont qualifié les membres de l’opposition de « terroristes ».

L’ancien chanteur de raggamuffin Bobi Wine (de son vrai nom Robert Kyagulanyi), qui a connu détention et torture lors des élections de 2021, a pris la fuite après un raid des forces de sécurité sur son domicile jeudi dernier, jour des élections présidentielle et législatives en Ouganda. Ce mercredi, il a décidé de briser le silence. « Je suis un candidat à la présidence et ce n’est pas un crime de concourir contre son père », a confié Bobbi Wine à l’AFP par téléphone, se référant à des posts sur X de Muhoozi Kainerugaba, dans lesquels celui-ci indiquait vouloir sa mort.

« Il est criminel de la part de l’armée qu’elle prenne à sa charge des élections, (…) qu’elle tue des gens et menace les vies de nos dirigeants politiques. Ça c’est criminel. Lui agit comme un criminel, c’est un criminel, mais pas nous. », a ajouté Bobi Wine. Aussi, l’opposant a confié se cacher depuis lors « dans les bas-fonds » du pays, où il est protégé « par des gens ordinaires ». « La police passe devant moi chaque jour », a-t-il ironisé.

Sur son avenir, et sur celui de son parti, Bobi Wine n’a pas pour l’heure, de plan établi. « Dans une dictature, vous ne mettez pas en place une stratégie, mais vous répondez à l’oppression », a-t-il laissé entendre.

Avec ses 81 ans, Yoweri Museveni, qui contrôle l’appareil électoral et sécuritaire, a remporté un septième mandat consécutif avec 71,65 % des suffrages, contre 24,72 % pour Bobi Wine.