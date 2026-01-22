Guinée-Bissau : la junte annonce l’organisation des élections

En Guinée-Bissau, la junte au pouvoir compte organiser l’élection présidentielle et les législatives dans moins d’un an. Cette annonce intervient deux mois après le coup d’État qui a renversé le président Umaro Sissoco Embaló alors que les électeurs étaient en attente des résultats de la présidentielle. Le régime militaire promet de reprendre l’élection présidentielle de « bonnes conditions ».

Guinée-Bissau : la présidentielle et les législatives programmées

Par décret, le général Horta N’Tam, président de la Transition, a fixé l’élection présidentielle et les élections législatives au 6 décembre 2026. Dans un communiqué, la Présidence a assuré que « toutes les conditions pour l’organisation des élections libres, justes et transparentes sont réunies ». Ce calendrier électoral s’inscrit dans le cadre du respect des engagements pris par la junte auprès de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Toutefois, des inquiétudes sont soulevées. Des interrogations subsistent quant à la capacité du pays à tenir des élections dans un climat tendu et financièrement morose. L’opposition exige la libération des prisonniers politiques arrêtés à la suite du coup d’État qu’elle accuse Umaro Sissoco Embaló d’avoir orchestré pour camoufler son échec à la précédente présidentielle.

Contrairement au scénario observé dans d’autres pays, le général Horta N’Tam et son gouvernement donnent des signes d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel. L’équipe tient à rester dans le délai d’un an prévu pour la Transition. Horta N’Tam, chef de la junte, va-t-il se présenter à l’élection présidentielle ? A priori, la réponse est non selon la charte de la transition. En effet, la charte interdit au président de la Transition de se présenter à l’élection.

Cette interdiction précisée dans la charte ne rassure pas tous les acteurs politiques. Certains évoquent le cas de la Guinée Conakry, où le général Mamadi Doumbouya a fait volte-face après avoir promis qu’il ne se présenterait pas à l’élection présidentielle. Beaucoup s’attendent à cette éventualité en Guinée-Bissau.