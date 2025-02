Le Tribunal militaire supérieur de la Guinée-Bissau a rendu son verdict dans l’affaire de la tentative de coup d’État du 1er février 2022. Quatorze militaires ont été condamnés à des peines allant de 12 à 29 ans de prison ferme.

Lourdes peines de prison pour les militaires impliqués dans la tentative de putsch de 2022 en Guinée-Bissau

Selon Radio Voz do Povo, trois accusés ont écopé de la peine maximale de 29 ans de prison, huit autres ont été condamnés à 24 ans, et trois à 12 ans d’emprisonnement. Tous les condamnés ont été radiés des Forces armées bissau-guinéennes. Les militaires condamnés par le tribunal ont tous été radiés des forces armées de Guinée-Bissau.

Ce jugement intervient trois ans après les faits et ne concerne que 24 des 50 personnes initialement mises en cause dans cette tentative de coup d’Etat. Il marque une étape importante dans la lutte contre l’impunité et la consolidation de l’État de droit en Guinée-Bissau.

Retour sur les faits

Le 1er février 2022, un groupe de militaires a tenté de renverser le gouvernement du président Umaro Sissoco Embaló. L’attaque, visant à prendre le contrôle de la présidence et d’autres institutions clés, a été rapidement déjouée grâce à l’intervention des forces loyales au président et de la communauté internationale. Ainsi, plusieurs soldats impliqués dans cette initiative ont été mis aux arrêts.

A noter que cette tentative de coup d’Etat avait soulevé des tensions internes et des rivalités politiques au sein des forces armées bissau-guinéennes. Mais avec ce jugement et les condamnations prononcées par le Tribunal militaire supérieur, il est désormais clair que la Guinée-Bissau ne tolérera aucune atteinte à sa stabilité et à ses institutions démocratiques.