© Ouganda : arrestation de Bobi Wine, l'armée dément

En Ouganda, le porte-parole de l’armée a réfuté ce samedi 17 janvier 2026 auprès de l’AFP des allégations selon lesquelles le chef d’opposition Bobi Wine a été emmené de force à bord d’un hélicoptère.

Présidentielle en Ouganda : situation tendue, l’armée s’explique

En Ouganda, l’armée a démenti ce samedi avoir emmené de force en hélicoptère le chef de l’opposition et candidat à la présidentielle, Bobi Wine. Et ceci, alors que les résultats définitifs sont attendus. Le parti du principal adversaire du président Yoweri Museveni, la Plateforme d’unité nationale (NUP), avait indiqué vendredi soir sur X qu’un « hélicoptère de l’armée a atterri » dans la résidence de Bobi Wine « et l’a emmené de force vers une destination inconnue ». Les gardes du corps de Bobi Wine ont été « violemment agressés » au cours de l’incident, avait ajouté la NUP.

« Les rumeurs de sa soi-disant arrestation sont infondées », a démenti samedi le porte-parole de l’armée Chris Magezi. « Ces messages sont destinés à inciter ses partisans à des actes de violence », a-t-il ajouté auprès de l’AFP.

Bobi Wine‘s political party says the Ugandan opposition presidential candidate has been “forcibly” removed from his home and taken to an “unknown destination” in an army helicopter https://t.co/Kg29mAlIqo pic.twitter.com/8WViveBaqC — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 17, 2026

Selon des journalistes de l’AFP, la situation était calme devant le domicile de Bobi Wine tôt samedi matin, mais les membres de son parti étaient injoignables en raison de coupures de communication persistantes. Les forces de l’ordre ont assuré, selon la chaîne NBS, que l’opposant était chez lui. « Nous avons déployé des forces de sécurité supplémentaires autour de la résidence de Bobi Wine et aux alentours car il s’agit d’une zone d’intérêt sécuritaire, comme partout en Ouganda », a déclaré à l’AFP un porte-parole de la police.

Il faut dire que de nombreux observateurs voient dans la présidentielle en Ouganda, une formalité pour Yoweri Museveni, âgé de 81 ans. Le président sortant vise un septième mandat consécutif en s’appuyant sur un contrôle total de l’appareil électoral et sécuritaire.

Après le dépouillement des urnes dans près de 81 % des bureaux de vote, Yoweri Museveni est crédité d’une avance confortable avec 73,7 % des suffrages, contre 22,7 % pour Bobi Wine. Les résultats définitifs sont attendus aujourd’hui.