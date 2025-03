Ibrahime Koulibaly-Kuibiert, président de la Commission Électorale Indépendante (CEI), a lancé l’affichage de la liste électorale révisée en prélude à l’élection présidentielle d’octobre 2025. Sans surprise, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne figurent pas sur la liste électorale publiée. Le président de la CEI a profité de sa déclaration à la presse pour rejeter les accusations de favoritisme et de partialité portées contre l’institution électorale.

Côte d’Ivoire : Ibrahime Koulibaly-Kuibiert lance l’affichage de la liste électorale

Du 17 au 21, la liste électorale provisoire sera affichée. Le président de la CEI a indiqué qu’elle sera également remise aux partis politiques en version numérique. Cette étape de publication annonce la phase du contentieux. La liste peut être consultée sur le site de la CEI à l’adresse : https://www.cei.ci/.

Ibrahime Koulibaly-Kuibiert admet qu’il peut y avoir des erreurs sur la liste et c’est d’ailleurs pour cela que le législateur a prévu des mécanismes de réclamation. Ces mécanismes permettent de corriger les irrégularités. La phase des réclamations démarre le 22 mars et va durer 15 jours.

Le président de la CEI a été clair. Son institution ne va pas cautionner des dénonciations calomnieuses ou des réclamations fantaisistes. Les réclamations doivent être motivées et justifiées avec des preuves irréfutables. Les requérants non satisfaits peuvent saisir le tribunal, dont la décision est en dernier ressort et sans recours. C’est après cette phase que la liste définitive sera publiée pour lancer l’opération des parrainages des candidats.

Selon Koulibaly-Kuibiert, la liste comporte plus de 8 millions d’électeurs pour un taux de 64 %. Il invite les uns et les autres à rationaliser leurs analyses tentant à faire croire que le nombre d’électeurs enregistrés est faible. Il explique que l’appréciation du nombre d’électeurs ne doit pas se faire en se basant sur le nombre total d’habitants, pour la simple raison que tous les habitants ne sont pas éligibles pour être pris en compte.

Ibrahime Koulibaly-Kuibiert assure qu’« aujourd’hui, la Côte d’Ivoire a un système électoral fiable », envié par d’autres pays. Il invite les partis politiques et les organisations de la société civile à se joindre à la CEI pour une élection pacifique et transparente.

Pas de nouvelle révision de la liste en 2025

La CEI réitère son opposition à une nouvelle révision de la liste électorale en 2025. Ibrahime Koulibaly-Kuibiert fait constater que le calendrier de l’institution est très serré. Il n’y a donc pas le temps nécessaire pour relancer une nouvelle procédure de révision.