Dans une récente vidéo partagée sur son compte Instagram, la chanteuse de gospel primée Mercy Chinwo Blessed a accusé son ancien manager, Ezekiel Onyedikachukwu, alias Eezeetee, de l’avoir menacée et tenté de ruiner sa carrière.

Gospel nigérian : Mercy Chinwo révèle les pressions et menaces subies par son ancien manager

Dans son témoignage, Mercy Chinwo révèle qu’elle a été contrainte de quitter Lagos pour Port Harcourt, après avoir subi intimidations et pressions de la part d’Eezeetee. La chanteuse affirme que ce dernier lui avait rendu la vie insupportable, l’obligeant à fuir pour préserver sa tranquillité et sa sécurité. Contrairement aux accusations d’Eezeetee affirmant qu’elle l’aurait traîné en justice, c’est lui qui a intenté un procès contre elle, ainsi que contre un autre artiste gospel, le ministre Judikay.

Un contrat de 12 ans à l’origine du conflit ?

Mercy Chinwo affirme également qu’Eezeetee lui aurait proposé un contrat de 12 ans, qu’elle aurait refusé de signer, ce qui aurait marqué le début de leurs différends. Elle accuse par ailleurs son ancien manager d’avoir utilisé ses relations influentes pour l’intimider et propager des fausses rumeurs, notamment concernant la paternité de son fils.

Un détournement de royalties à hauteur de 600 000 dollars ?

Les tensions entre les deux parties ont atteint leur paroxysme lorsqu’elle a dénoncé un détournement de royalties estimé à plus de 600 000 dollars. Une somme que son ex-manager aurait illégalement perçue en son nom. Eezeetee, de son côté, nie en bloc ces accusations et réclame que l’affaire soit tranchée par un tribunal d’arbitrage.

Une réaction poignante de Mercy Chinwo sur Instagram

Sur Instagram, Mercy Chinwo a partagé une longue déclaration empreinte d’émotion : « Je suis submergée de tristesse. Ce fardeau est trop lourd à porter. On m’insulte, on me calomnie, on me dépeint comme quelqu’un que je ne suis pas. Pourtant, je connais la vérité et Dieu la connaît aussi. Il est le Dieu de justice, et Il se lèvera pour moi. »

L’industrie musicale gospel nigériane également touchée par les conflits contractuels

Ce différend entre Mercy Chinwo et Eezeetee illustre une problématique récurrente dans l’industrie musicale nigériane : les conflits entre artistes et labels ne concernent plus uniquement la musique séculière, mais touchent aussi le monde du gospel. Cette affaire rappelle à quel point les relations contractuelles dans l’industrie musicale peuvent être complexes et parfois destructrices pour les artistes.