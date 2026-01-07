La marine américaine poursuit un pétrolier russe en pleine Atlantique

La tension s’accentue entre les États-Unis et la Russie autour du Vénézuéla. La marine américaine, selon les dernières informations, a pris en chasse un pétrolier russe transportant du pétrole vénézuélien.

Pétrole vénézuélien : la marine américaine poursuit un pétrolier russe !

Mariner, un pétrolier russe appartenant à la société BurevestMarine, essuie des sueurs froides en Atlantique Nord. Ce pétrolier est poursuivi par les garde-côtes américains depuis plusieurs jours. Cette chasse s’effectue en coordination avec des avions de reconnaissance P-8A Poseidon de la marine américaine.

Selon le communiqué de l’entreprise propriétaire, ce navire marchand civil ne transporterait qu’un équipage russe, ukrainien et géorgien. Il serait sans cargaison. Les conditions météorologiques dans la région sont extrêmes. On note des vents allant jusqu’à 20 mètres par seconde et des vagues hautes de 5 mètres qui représentent un sérieux danger pour toute opération de capture.

L’entreprise BurevestMarine appelle les États-Unis à la retenue face à la grave menace que fait peser cette opération sur l’équipage de son pétrolier, mais aussi sur les forces américaines.

Les États-Unis cherchent à freiner la course de ce pétrolier russe, accusé de transporter du pétrole venant d’Iran et du Venezuela, soumis à sanctions.

Selon la chaîne CBS News, la marine américaine envisagerait de stopper ce navire d’ici la semaine prochaine sans le détruire. De son côté, la Russie surveille, à travers son ministère des Affaires étrangères, et suit de près cette affaire ces derniers jours. À noter que ce navire se déplace à environ 4 000 km des côtes américaines.

Le communiqué fait remarquer que le pétrolier navigue dans l’Atlantique Nord sous pavillon russe. Il respecte complètement la conformité avec les normes du droit maritime international. Le ministère russe exprime l’espoir que les pays occidentaux respecteront les principes de liberté de navigation en haute mer qu’ils défendent publiquement.

M. Trump reste concentré sur le Groenland, la Maison Blanche affirmant être ouverte à un « éventail d’options » pour que les États-Unis prennent le contrôle de cette île arctique, y compris la force militaire – dans le cadre d’une stratégie expansionniste que le président a baptisée « doctrine Monroe ».

C’est quoi la doctrine Monroe ?

La « doctrine Monroe » est un engagement pris par les Etats-unis de pas intervenir dans les affaires interne des pays Européens. Cette décision est précédée par l’engagement des pays européens de cesser d’intervenir et de coloniser sur le continent américain. Elle date de 1823 sous la présidence de James Monroe.

James Monroe était le 5e Président des États-Unis. Il a dirigé le pays du 4 mars 1817 au 4 mars 1825. Il est décédé le 4 juillet 1831 à New York à 73 ans.