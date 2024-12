La Zambie a reçu un prêt de 108 millions de dollars de la part de la BAD (Banque africaine de développement). Cette somme a pour but de renforcer la gouvernance économique de la Zambie.

Un soutien essentiel de la BAD à la Zambie

Pour la mise en place du programme d’appui à la viabilité budgétaire ainsi qu’à la résilience économique, la Banque Africaine de Développement a accordé un prêt de 108 millions de dollars à la Zambie. L’objectif de cet appui est de renforcer la gouvernance locale d’une part, et d’autre part, de mettre en œuvre des réformes dans le secteur réel. Ceci vise à établir une économie zambienne forte et diversifiée.

C’est ce qu’a expliqué Raubil Durowoju, responsable pays de la Banque Africaine de Développement (BAD) en Zambie, dans sa déclaration au sujet de cet appui. « Il s’agit d’un programme multisectoriel, conçu pour renforcer la viabilité budgétaire, accroître la participation du secteur privé à l’économie, en mettant particulièrement l’accent sur le développement agro-industriel, les investissements climato-intelligents, y compris les partenariats public-privé, et le développement des micros, petites et moyennes entreprises », a-t-il déclaré.

Dans un premier temps, le programme permettra d’améliorer la mobilisation des recettes intérieures grâce à l’appui à la mise en œuvre de plusieurs mesures. Ces mesures incluent notamment le déploiement de la solution de facturation électronique (smart invoice ), l’enregistrement de 12 000 contribuables assujettis à la TVA, ainsi que l’adhésion du pays au Forum mondial sur la transparence fiscale et l’échange d’informations à des fins fiscales.

Dans un second temps, le programme prévoit de promouvoir le développement agro-industriel pour favoriser la croissance économique. Il apportera un soutien à la stratégie de mécanisation agricole mise en œuvre par le ministère de l’Agriculture et à la création de dix centres de mécanisation. L’objectif est d’améliorer la productivité agricole, d’accroître la production et de répondre aux besoins des marchés nationaux et internationaux.

Les centres mettront à disposition des équipements à louer pour les agriculteurs n’y ayant pas accès. En outre, le ministère de l’Agriculture recevra une somme de 9,4 millions de dollars pour financer le développement agricole durable. Il est à souligner que le portefeuille de la BAD en Zambie compte 24 projets pour un budget total de 872,3 millions de dollars.