Les pays de l’Afrique ont connu une extension dans la production de lait de chamelle. Ainsi, depuis plusieurs années cette production a cantonné dans certaines régions arides du monde, notamment en Afrique. En effet, le lait de chamelle connaît aujourd’hui un regain d’intérêt à l’échelle mondiale. Riche en nutriments, faible en lactose et réputé pour ses bienfaits sur la santé, ce lait atypique attire les consommateurs soucieux de bien-être et d’alimentation fonctionnelle.

Afrique, lait de chamelle, un trésor nutritionnel et économique pour le continent

Sept pays de l’Afrique, figurent parmi les leaders de la production de lait de chamelle. Une croissance et domination qui contribuera au développement économique du continent. D’après les données de FAO, on retrouve le Kenya en première position suivi de la Somalie.

Top 7 des pays avec une meilleure production de lait chamelle

1. Kenya

2. Somalie

3. Mali

4. Ethiopie

5. Niger

6. Soudan

7.Tchad

Sur le plan mondiale on retrouve Pakistan, Arabie Saoudite et Émirat Arabes Unis. Cependant, le lait de chamelle est doté d’une panoplies de vertus exceptionnelles. Il contient moins de lactose, ce qui le rend plus digeste, et il est jusqu’à trois fois plus riche en vitamine C que le lait de vache. Il offre aussi une forte teneur en minéraux (fer, zinc, calcium, magnésium) et des protéines proches de l’insuline, utiles pour la régulation de la glycémie.

Ce lait présente aussi des bienfaits médicinaux prometteurs. Ce dernier est consommé depuis des années par les populations nomades des régions arides. Ce produit laitier reflète un intérêt croissant dans les domaines de la santé, de la nutrition et de l’agro-industrie.Il renforce l’immunité, possède des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, et pourrait aider dans certains cas d’autisme.

Il est aussi étudié pour traiter l’hépatite, les troubles digestifs et les allergies. Le lait de chamelle, produit même en conditions extrêmes, est une ressource clé dans les régions arides. Il soutient l’économie pastorale, crée des emplois et renforce l’autosuffisance alimentaire en milieu rural.