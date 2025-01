En meeting politique ce samedi 25 janvier 2025, Laurent Gbagbo a fait une grande promesse à Adjamé. Meurtri par la destruction du quartier après les opérations de déguerpissement, l’ancien président de la République a promis de remettre les choses à leur place s’il est élu en octobre prochain.

Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo promet de reconstruire Adjamé

Laurent Gbagbo a exprimé sa solidarité envers les habitants d’Adjamé qui ont perdu leurs habitations. Il s’est déclaré indigné par la politique de déguerpissement appliquée dans ce village historique. Pour l’ancien président ivoirien, les autorités n’avaient pas besoin de « détruire » Adjamé pour un quelconque projet d’embellissement. « Je ne suis pas d’accord avec cette manière de casser les logements des habitants sous prétexte qu’on veut embellir la cité. On n’embellit pas ce qui est détruit », a-t-il affirmé.

Le président du PPA-CI ne se limite pas à des paroles de soutien. Il a promis d’agir concrètement s’il est élu président de la République. « Quand je serai élu, ce village (Adjamé) sera reconstruit », a-t-il déclaré sous les acclamations de la foule. Laurent Gbagbo prend l’opinion publique à témoin et se dit prêt à rendre des comptes s’il ne tient pas ses engagements. « Quand je serai élu, si je ne le fais pas, qu’ils viennent me demander des comptes », a-t-il ajouté.

Non inscrit sur la liste électorale, l’ex-président s’est présenté comme un candidat sérieux et a exhorté la population d’Adjamé à lui donner les moyens de réaliser sa vision pour la Côte d’Ivoire. « Je suis venu vous apporter mon soutien et vous promettre qu’aujourd’hui, je ne peux rien faire, mais demain, si vous me portez au pouvoir, je pourrai tout », a-t-il assuré.