Dans une publication récente et largement relayée, The Washington Post a indiqué que Donald Trump et Vladimir Poutine se seraient entretenus au téléphone au sujet de la guerre en Ukraine, suite à la victoire du nouveau président américain. Cependant, le Kremlin a démenti ces affirmations, qualifiant cette information de fausse.

Donald Trump n’a pas contacté Vladimir Poutine, affirme le Kremlin

Contrairement aux informations diffusées par The Washington Post, le Kremlin a fermement démenti tout entretien téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Selon Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, il s’agit d’une pure « invention ». « Cela ne correspond absolument pas à la réalité. C’est simplement une fausse information », a-t-il déclaré. Il a insisté sur le fait qu’aucun échange téléphonique n’a eu lieu entre les deux dirigeants.

Poutine a cependant exprimé, dans un message de félicitations à l’égard de Trump, qu’il serait ouvert à une future collaboration et à des discussions avec le nouveau président américain. Dmitri Peskov a précisé qu’il n’existe « pour l’instant aucun plan concret » pour une éventuelle conversation officielle entre les deux dirigeants.

Par ailleurs, Moscou continue de surveiller attentivement les prises de position des pays occidentaux sur la crise russo-ukrainienne. Le Kremlin a réitéré qu’il attend toujours des signaux clairs de la part des gouvernements occidentaux avant d’engager des discussions sur la situation en Ukraine. Les tensions entre la Russie et les pays de l’OTAN, exacerbées par les sanctions et le soutien militaire à l’Ukraine, demeurent un obstacle majeur à une reprise de dialogue.