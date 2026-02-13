Le Niger déclare la guerre à la France

Au Niger, lors d’un meeting mercredi dernier devant des jeunes dans un stade de Niamey, le général Amadou Ibro, chef d’état-major particulier du général Tiani, a ouvertement déclaré la guerre à la France d’Emmanuel Macron.

Dans sa déclaration, le général Amadou Ibro n’a pas hésité à viser la France. « Cette mobilisation, elle est faite, elle est décrétée afin qu’on se prépare pour la guerre avec la France », a-t-il déclaré. « Sachez-le, on va entrer en guerre avec la France, on n’était pas en guerre, c’est maintenant qu’on va en guerre avec la France », a-t-il ajouté sous les applaudissements du public et les cris de « À bas la France ». La vidéo a été abondamment partagée ce jeudi 12 février sur les réseaux sociaux.

De son côté, la France a démenti toute intervention au Niger. « Il n’est pas question d’intervention française au Niger », a confié le porte-parole de l’état-major français des Armées, le colonel Guillaume Vernet. Il a estimé qu’il s’agissait « manifestement de guerre informationnelle » de la part du Niger.

Pour rappel, le Niger a rompu ses relations avec la France depuis le putsch de 2023 et la junte revendique une politique de souveraineté, en particulier sur ses matières premières, accusant l’ancienne puissance coloniale d’avoir pillé ses richesses. « Nous sommes face à des gens qui, à cause de nos biens, à cause de notre richesse, veulent coûte que coûte nous ramener à (…) ce qui a fait leur prospérité », a ajouté le général Ibro, mercredi.

