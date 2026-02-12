Tiani demande l’aide du Bénin après avoir accusé Talon

La tension diplomatique reste vive entre le Bénin et le Niger du général Tiani. Mais toutes les voies ne sont pas fermées. Malgré les accusations portées contre Patrice Talon, le président nigérien a sollicité l’aide du Bénin. Il a sollicité Cotonou pour bénéficier des services de l’armée béninoise afin d’acheminer du matériel militaire sensible vers Niamey.

Matériel militaire nigérien escorté par l’armée béninoise

Paradoxe diplomatique, est-on tenté de dire. Après une énième sortie virulente contre le président Patrice Talon, le général Tiani a sollicité l’aide du Bénin. Il a demandé l’accompagnement de l’armée béninoise pour le convoiement du matériel militaire resté bloqué au Bénin depuis plusieurs semaines. La demande a été favorablement accueillie par Cotonou, qui ne s’est pas fait prier.

Une équipe de militaires béninois a été mise à la disposition de la délégation nigérienne. L’opération consistait à escorter les camions chargés d’équipements militaires sensibles jusqu’à la frontière nigériane. Suite à la fermeture prolongée de la frontière Bénin-Niger, l’option du contournement par le Burkina Faso et le Togo était en vue. Un itinéraire que les autorités béninoises jugent risqué. Elles ont exprimé des craintes quant à la possibilité de détournement du matériel par des terroristes. Le matériel est composé de véhicules, dont des blindés.

Dans la foulée, le Nigeria rouvre sa frontière avec le Niger. De son côté, le Bénin a accepte de céder le passage via le Nigeria. L’annonce a été officiellement faite le 9 février 2026 suite à des échanges entre les douanes du Niger et du Nigeria 48 heures avant. La décision du Nigeria ouvre la voie à une possibilité de transport du matériel militaire nigérien. Pour donner suite à la demande du Niger, les camions transportant le matériel militaire ont été escortés par des militaires béninois.

Par ailleurs, cet itinéraire sera également exploité par tous les transporteurs dont les marchandises en provenance du Bénin étaient bloquées au Nigeria. Plus de 1 600 camions ont repris leur trajet à destination du Niger.

Quand le général Tiani accuse Patrice Talon de terrorisme

Après l’attaque survenue dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, le général Tiani a ouvertement porté de graves accusations contre le président béninois Patrice Talon. Il l’a accusé, au même titre qu’Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, d’être les sponsors des « mercenaires » qui ont frappé à l’aéroport de Niamey. Cette sortie du président nigérien n’a pas surpris. Habitué des faits, il a toujours accusé ces trois personnalités de vouloir déstabiliser son régime.