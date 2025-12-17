Législatives au Bénin : La CENA explique le retard de la liste des agents électoraux

Au Bénin, la Commission électorale Nationale Autonome (CENA) a justifié le report de la publication de la liste des agents électoraux pour les élections législatives et communales du 11 janvier 2026.

Bénin : report de la publication de la liste des des agents électoraux pour les élections législatives, la CENA explique

Selon la CENA, institution chargée de l’organisation des élections au Bénin, le retard de la publication de la liste des agents électoraux pour les législatives et communales, est essentiellement lié à des contraintes objectives rencontrées lors de l’examen des dossiers de candidature. L’analyse des candidatures, conduite dans la salle informatique de la CENA, a nécessité des vérifications approfondies en raison du volume exceptionnellement. Initialement attendue entre le 7 et le 10 décembre, la publication de la liste des agents électoraux a été repoussée pour permettre à la CENA de garantir la fiabilité et la transparence du processus.

Il faut noter que lors de la lecture des dossiers, de nombreuses irrégularités ont été relevées. On en compte des erreurs de saisie, des informations inexactes et des incohérences dans les fichiers transmis, ce qui a rendu nécessaire un contrôle plus poussé avant validation. La CENA a également signalé une insuffisance de candidatures pour certains postes de membres de poste de vote (MPV), essentiels au bon déroulement du scrutin. À ce jour, ce sont près de 6 000 agents supplémentaires qui sont attendus pour couvrir l’ensemble des besoins logistiques liés aux élections en 2026 au Bénin.

La CENA a assuré pour finir, que l’étude des dossiers est bien avancée et que la publication de la liste définitive interviendra dans les meilleurs délais. Et ceci, dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur afin d’assurer un scrutin crédible, transparent et bien organisé au Bénin.