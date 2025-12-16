Putsch déjoué au Bénin : 30 militaires en prison

Au Bénin, trente militaires et un civil interpellés dans le cadre de la tentative de coup d’Etat du 7 décembre dernier, ont été présentés à la CRIET à Cotonou et déposés en prison ce mardi 16 décembre 2025. Les mis en cause ont comparu ce lundi devant le juge des libertés et de la détention.

Bénin : 30 militaires et un civil en prison après le coup d’Etat déjoué

Ce lundi, la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a reçu les présumés militaires impliqués dans la tentative de putsch du dimanche 7 décembre 2025. Majoritairement, il s’agit des éléments des forces armées. Les premiers déferrements ont débuté le lundi 15 décembre 2025. Une trentaine de personnes interpellées est arrivée au parquet spécial de la CRIET, à Cotonou capitale économique du Bénin, aux environs de 18 heures. Selon la presse locale, les suspects, conduits par la Police judiciaire, sont descendus des véhicules menottés, sous bonne escorte, pendant que des agents armés sécurisaient les accès et les rues environnantes du tribunal.

Des avocats ont ensuite rejoint la juridiction spéciale pour assurer la défense des mis en cause. Selon les témoignages, en face du bâtiment, des proches, visiblement préoccupés, attendaient l’issue de la procédure, conscients de la gravité des faits reprochés et de l’ampleur du dossier. Après l’ouverture de l’information judiciaire, les personnes interpellées ont été présentées au juge d’instruction, puis entendues par le juge des libertés et de la détention au petit matin de ce mardi 16 décembre 2025.

À l’issue de ces auditions, le juge a ordonné le placement en détention provisoire de 30 militaires et d’un civil. Ils ont ainsi été déposés en prison dans l’attente de la poursuite de l’instruction et de la tenue d’un éventuel procès.



