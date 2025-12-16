Bénin : Chabi Yayi remis en liberté

Au Bénin, Chabi Yayi, fils de l’ancien président Boni Yayi, a recouvré sa liberté dans la soirée de ce lundi 15 décembre 2025.

Bénin : Chabi Yayi est libre

Dimanche 14 décembre 2025, Chabi Yayi, fils du président Boni Yayi, avait été interpellé. Dans la soirée de ce lundi 15 décembre, a recouvré sa liberté. L’information a été confirmée par plusieurs sources proches du parti Les Démocrates (LD), formation politique à laquelle il appartient. Pour rappel, selon les éléments rapportés par Bip Radio et confirmés par des sources concordantes, Chabi Yayi avait été arrêté aux environs de 2 heures du matin, avant d’être conduit à la Direction de la police judiciaire. Après son audition, il avait été placé en garde à vue dans la soirée du dimanche, a indiqué l’un de ses avocats.

Selon ce dernier, la procédure engagée à son encontre serait en lien avec la tentative de coup d’État déjouée le dimanche 7 décembre 2025. Pour l’heure, aucune communication officielle n’a été faite par les autorités judiciaires pour préciser les chefs d’accusation ou le cadre exact de l’enquête contre Chabi Yayi, sécretaire du parti Les Démocrates.

Toutefois, cette libération de Chabi Yayi, intervenue après sa mise en garde à vue, met un terme provisoire à cette séquence judiciaire. Au sein du parti Les Démocrates, des sources proches évoquent un soulagement après cette remise en liberté, dans un contexte politique marqué par une forte sensibilité autour des questions de sécurité et de stabilité institutionnelle.

Après Chabi Yayi, les regards sont désormais concentrés sur le cas de l’opposant Candide Azannaï.