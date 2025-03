L’Égypte a pris une place devant le Maroc dans le classement touristique de l’année 2024 avec 15,7 millions de visiteurs. En effet, le pays des pharaons ambitionne de doubler ce nombre pour atteindre 30 millions de visiteurs d’ici 2028. Pour cela, une augmentation du potentiel d’accueil des aéroports s’impose.

Égypte : un objectif colossal pour booster le secteur touristique

30 millions de touristes, telle est l’ambition de l’Égypte au cours des trois années à venir, soit d’ici 2028. Ce chiffre représente le double du nombre de visiteurs enregistrés par le pays l’année dernière. Ce développement économique passera par la modernisation des infrastructures touristiques, notamment l’agrandissement des aéroports.

Dans cet élan, le gouvernement a annoncé un accord de financement avec l’International Finance Corporation. Cet accord s’inscrit dans la structuration de partenariats public-privé visant à améliorer les infrastructures de 11 aéroports, dont celui d’Hurghada.

A lire aussi : Afrique : top 5 des régions de start-up ayant levé le plus de fonds en 2024

Un aéroport spécialement construit à proximité de la mer Rouge, qui constitue la destination principale des touristes. Dans le plan, la modernisation de cet aéroport permettra d’augmenter sa capacité à 20 millions de passagers par an, soit une hausse de 7 millions par rapport aux 13 millions actuels. Par ailleurs, l’aéroport principal, celui du Caire, verra sa capacité passer de 28 millions à 40 millions de passagers par an.

De même, l’aéroport international de Borg El Arab, qui dessert la ville d’Alexandrie, est également inclus dans le plan de modernisation, avec une augmentation de sa capacité de 1,2 million à 6 millions de passagers par an, grâce à la construction d’un second terminal. D’autres aéroports, comme ceux d’El Alamein, d’Abou Simbel, ainsi que ceux de Louxor et d’Assouan, bénéficieront également des investissements de l’IFC.

Tout cela vise un objectif global de 72,2 millions de passagers par an d’ici 2025 pour l’ensemble des aéroports égyptiens. D’ici cinq ans, soit en 2030, ce chiffre pourrait atteindre 110 millions de passagers, contre 66,27 millions en 2023.

Toutefois, l’augmentation des capacités aéroportuaires ne suffira pas à atteindre cet objectif. Pour cela, l’Égypte prévoit également d’améliorer son offre hôtelière. Cette amélioration passera par la construction de 200 000 à 250 000 chambres d’hôtel. Le pays investit également dans la rénovation des musées, notamment celui de la place Tahrir, sans oublier la construction d’un nouveau site à proximité des pyramides de Gizeh : le Grand Musée égyptien.

Une amélioration et augmentation de capacité des infrastructures qui contribueront à une hausse significative des recettes fiscales de l’Égypte