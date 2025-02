Le rapport 2024 sur l’Indice mondial de la paix a permis de déterminer les pays les plus pacifiques d’Afrique. Selon les données, Ile Maurice est le pays le plus pacifique pour 2024, avec un score global de 1,577. Seulement trois pays représentent l’Afrique dans le classement du top 10.

Afrique : voici les pays les plus pacifiques en 2024

Le rapport classe l’île Maurice à la tête des pays les plus pacifiques en 2024, avec un score global de 1,577. Elle est suivie par Madagascar, qui enregistre un score de 1,838, et le Botswana, avec 1,863.

Rang Pays Classement mondial Score global 1 Ile Maurice 22 1,577 2 Madagascar 44 1,838 3 Botswana 50 1,863 4 Ghana 55 1,938 5 Zambie 57 1,948 6 Namibie 62 1,972 7 Tanzanie 65 1,987 8 Sierra Leone 66 1,993 9 Libéria 69 2,025 10 Angola 73 2,043 Les pays les plus pacifiques en Afrique. Source : Indice mondial de la paix (GPI)

Le top 10 mondial des pays les plus pacifiques est composé de : l’Islande, l’Irlande, l’Autriche, la Nouvelle-Zélande, le Singapour, Suisse, Portugal, Danemark, Slovénie, Malaisie.

Le rapport constate 56 conflits en cours dans le monde, un record depuis la Seconde Guerre mondiale. De plus en plus internationaux, ces conflits impliquent désormais 92 pays, un chiffre jamais atteint depuis la création de l’Indice mondial de la paix (GPI).

L’augmentation des conflits mineurs accroît le risque de guerres majeures. Par exemple, en 2019, l’Éthiopie, l’Ukraine et Gaza étaient proches comme des conflits de moindre intensité.

En 2023, 97 pays ont connu une dégradation de leur niveau de paix, un record depuis le lancement du GPI en 2008. L’impact économique mondial de la violence s’élève à 19 100 milliards de dollars, soit 13,5 % du PIB mondial, affectant la stabilité des gouvernements et des entreprises.

Au cours des quatre premiers mois de 2024, 47 000 décès liés aux conflits ont été recensés. Si cette tendance se poursuit, ce serait le bilan annuel le plus meurtrier depuis le génocide rwandais de 1994.

Comprendre le GPI…

L’Indice mondial de la paix (GPI), élaboré par l’Institute for Economics and Peace (IEP), est la référence pour mesurer la paix dans le monde. Ce rapport analyse les tendances de la paix, son impact économique et les moyens de bâtir des sociétés pacifiques. Il couvre 99,7 % de la population mondiale et s’appuie sur 23 indicateurs issus de sources fiables.

Le GPI évalue la paix dans les pays selon trois critères : la sécurité et la sûreté de la société ; l’intensité des conflits nationaux et internationaux ; le niveau de militarisation.