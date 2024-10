Les critiques sur le défenseur Eric Bailly après sa bourde qui a conduit à la défaite des Éléphants de Côte d’Ivoire face à la Sierra Leone, en 4ᵉ journée des éliminatoires de la CAN 2025, se poursuivent. Cette fois-ci, un de ses anciens coéquipiers s’en est mêlé. L’ex-attaquant ivoirien, Wilfried Bony, a vivement critiqué les performances de l’arrière de Villareal, l’appelant à mettre un terme à sa carrière internationale.

Côte d’Ivoire : Wilfried Bony appelle Eric Bailly à la retraite internationale, la polémique enfle

Invité sur Radio Nostalgie, Wilfried Bony, ancien attaquant des Éléphants, vainqueur de la CAN 2015 aux côtés d’Eric Bailly, n’a pas mâché ses mots : « après tant d’efforts pour revenir en sélection, commettre une telle erreur doit le pousser à se remettre en question. Il doit immédiatement prendre sa retraite internationale », a-t-il laissé entendre.

Ces déclarations ont provoqué une vive réaction sur les réseaux sociaux et dans les médias ivoiriens. Si certains soutiennent l’avis de Bony, estimant qu’Eric Bailly n’a plus le niveau requis pour porter le maillot national, d’autres le jugent cette déclaration d’excessive et invitent les fans à plus de soutien envers le défenseur de Villarreal.

Pour rappel, les appels à la retraite internationale sont fréquents dans le football, surtout après une mauvaise performance. Cependant, les propos de l’ancien joueur de Manchester City viennent s’ajouter à une série de critiques dont Eric Bailly fait l’objet depuis un moment.

Cette polémique met en lumière les tensions qui peuvent exister au sein d’une équipe nationale et soulève des questions sur l’avenir d’Eric Bailly au sein de la sélection ivoirienne actuellement dirigée par Emerse Faé.