Mali : la peine de l’ex-Premier ministre Moussa Mara confirmée

Au Mali, la peine pour pour l’ex-Premier ministre Moussa Mara a été confirmée ce lundi 9 février 2026. En détention depuis le 1ᵉʳ août, Moussa Mara avait déjà été condamné, fin-octobre, à deux ans de prison dont un ferme, et à une amende de 500 000 francs CFA, pour « atteinte au crédit de l’État » et « opposition à l’autorité légitime ».

Au Mali, l’ex-Premier ministre Moussa Mara a été condamné pour deux ans de prison. En cause, un message publié sur les réseaux sociaux dans lequel Moussa Mara déclarait vouloir se « battre par tous les moyens » pour que le « soleil » succède à « la nuit ». La Cour d’appel a rendu son délibéré ce lundi matin, et ne s’est pas montrée moins sévère. La peine de Mara a ainsi été confirmée.

« C’est de la déraison, de l’acharnement gratuit. Il reste une voie de recours possible : nous allons nous pourvoir en cassation. », a réagi l’un des avocats de l’ex-Premier ministre du Mali Moussa Mara.

Emprisonné depuis plus de six mois, Moussa Mara devra donc passer autant derrière les barreaux. À l’annonce du délibéré, selon des témoins présents dans la salle, l’ancien Premier ministre est resté impassible. « C’est le contraire qui l’aurait étonné », a expliqué un camarade de son parti Yelema, aujourd’hui dissous, comme toutes les organisations politiques du pays. « Il demeure serein et souhaite que le combat pour les libertés se poursuive », a encore assuré cette source.

