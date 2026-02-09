© Mali : une trentaine de terroristes neutralisée

Au Mali, plus d’une trentaine de terroristes ont été neutralisés lors de plusieurs opérations menées par les Forces armées maliennes (FAMa) à l’ouest de Ségou, dans le centre du pays. C’est du moins ce qu’a annoncé ce dimanche 8 février 2026, l’État-Major général des Armées.

Mali : plus de trente terroristes maitrisés

Au Mali, dans un communiqué rendu public ce dimanche 8 février, l’armée indique que, « dans le cadre des missions de surveillance du territoire, un premier groupe armé terroriste a été pris en filature avant de tenter de se dissimuler dans une zone boisée située à l’ouest de Ségou ». La quinzaine d’individus composant ce groupe a été ciblée et neutralisée avec succès.

D’après la même source, « une seconde frappe a permis de neutraliser une dizaine de terroristes supplémentaires, ainsi que leur logistique, alors qu’ils tentaient d’accoster à bord d’une pirogue sur la rive gauche du fleuve Niger, toujours à l’ouest de Ségou ». Par ailleurs, « un autre groupe d’environ une dizaine de terroristes circulant à moto a été repéré dans la même zone et neutralisé avec succès », précise l’État-Major du Mali.

Le Chef d’État-Major général des Armées a assuré que les opérations coordonnées de recherche et de neutralisation des groupes terroristes se poursuivent sur l’ensemble du territoire national du Mali. Pour rappel, depuis 2012, le Mali est confronté à une grave crise sécuritaire marquée par des attaques terroristes récurrentes. Malgré le déploiement de forces étrangères et internationales au cours des dernières années, la situation sécuritaire demeure instable dans plusieurs régions du pays.