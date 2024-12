Le Maroc se retrouve en tête du classement des pays arabes qui vendent le diesel à un prix élevé. Ainsi, le prix du diesel au Maroc s’élève à 1,13 dollar le litre. Une hausse qui pèse lourdement sur la population en raison des défis économiques croissants et des salaires stagnants.

Le Maroc, premier pays arabe avec un prix élevé du diesel

D’après les statistiques de Global Petrol Prices, le Maroc occupe la première place à cause du prix élevé du diesel. La population marocaine achète ainsi le litre de diesel à 1,13 dollar. Ce prix élevé constitue une lourde charge pour les Marocains, qui doivent déjà gérer une économie sous tension. Et ce, en raison des défis socio-économiques complexes, marqués notamment par des salaires stagnants.

En effet, le Maroc devance des pays comme la Jordanie (0,95 dollar/litre) et la Syrie (0,76 dollar/litre), qui complètent le trio des pays arabes où le diesel est le plus cher. Cependant, dans d’autres pays de la région, on observe une diminution progressive des coûts du diesel par litre. Par exemple, les Émirats arabes unis proposent le diesel à 0,73 dollar, suivis de la Tunisie (0,69 dollar), du Liban (0,67 dollar), d’Oman (0,69 dollar) et du Soudan (0,65 dollar).

Les prix sont encore plus bas dans certaines monarchies du Golfe, comme au Qatar (0,56 dollar le litre) ou à Bahreïn (0,47 dollar). Ces tarifs culminent avec le Koweït (0,37 dollar), l’Arabie saoudite (0,30 dollar) et, enfin, l’Égypte, où le litre de diesel est vendu à une fraction du prix marocain, soit 0,26 dollar. À l’inverse du Maroc, l’Algérie et la Libye offrent un prix très bas pour le litre de diesel. En Algérie, avec un tarif de 0,21 dollar, les Algériens paient nettement moins cher leur carburant. Cependant, la Libye occupe la première place avec un prix dérisoire de seulement 0,03 dollar/litre, faisant de son carburant l’un des moins chers au monde.

La cherté du diesel, un impact négatif sur la population au Maroc

La flambée du prix du diesel n’est pas sans conséquences pour le Maroc. Le prix élevé du carburant a des répercussions importantes sur le quotidien des citoyens. Cette augmentation se traduit notamment par une hausse des prix des transports et des biens de consommation. Or, les transports en commun sont essentiels pour une grande partie de la population. En conséquence, cette hausse alourdit considérablement le poids financier des ménages.