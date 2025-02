La microfinance Crédit Access, en prélude à la célébration des festivités marquant ses 20 ans d’existence, a tenu une conférence de presse ce mardi 18 février 2025 au Plateau. Une occasion pour Ali Badini, Administrateur – Directeur Général et le PCA Charles Koffi Oussou de dresser le bilan de ces deux décennies d’activité, tout en mettant en avant les défis et perspectives.

Crédit Access : deux décennies de croissance et d’innovation

Selon Charles Koffi Oussou, président du Conseil d’administration de Crédit Access, cette institution créée en 2003 sous le nom d’Access Finance, a su s’adapter aux besoins de financement des PME. Cela lui a permis de devenir aujourd’hui une référence en matière de finance à impact en faveur de l’inclusion financière en Côte d’Ivoire. En 20 ans d’existence, Crédit Access a non seulement changé de dénomination, mais a surtout su se transformer stratégiquement pour répondre aux exigences d’un marché en mutation constante.

M. Charles Koffi Oussou a également salué le travail remarquable de l’Administrateur-Directeur Général, Ali Badini, qui, depuis sa prise de fonction en 2014, a mené de profondes réformes ayant conduit à une transformation radicale de Crédit Access. Sous sa direction, la microfinance a remporté plusieurs distinctions, notamment le prix de la meilleure microfinance de Côte d’Ivoire en 2019 et 2024, le Grand Prix Or Africain de la meilleure structure financière de lutte contre la pauvreté en 2019, le prix d’Excellence Paris décerné par le Club Efficience en 2020 et le prix de l’innovation dans le financement des PME en 2023…

Photo d’Ali BADINI, Administrateur – Directeur Général de Crédit Access, et ses collaborateurs.

Une croissance soutenue et des chiffres qui parlent

D’après Ali Badini, Crédit Access affiche une croissance impressionnante avec un portefeuille de plus de 80 000 clients, un réseau de 20 agences en Côte d’Ivoire et plus de 1 000 correspondants bancaires. Ce sont plus de 1 000 emplois qui ont été créés, plus de 50 000 crédits accordés pour un volume de financement de 250 milliards de FCFA, un encours de crédit dépassant les 45 milliards de FCFA, plus de 200 000 comptes ouverts et un encours d’épargne de 65 milliards de FCFA.

Une vision ambitieuse pour l’avenir

Pour les années à venir, Crédit Access entend poursuivre sa mission en développant des solutions financières adaptées aux besoins des entrepreneurs et des populations à revenus modestes. L’institution prévoit notamment d’intensifier son impact à travers l’innovation digitale, l’élargissement de son réseau d’agences, la consolidation de sa croissance sur le marché de la microfinance et son expansion à l’international.

Crédit Access met sa polyvalence au service de l’inclusion financière.

Spécialisée dans l’octroi de crédits et la collecte d’épargne, la microfinance développe également une expertise dans plusieurs domaines connexes. Elle est présente dans l’assurance, la monétique, les transferts d’argent et les solutions de paiement mobile. Après deux décennies d’innovation et d’engagement, Crédit Access se positionne comme un acteur incontournable dans le secteur de la microfinance en Côte d’Ivoire et reste déterminé à renforcer son impact économique et social.