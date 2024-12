Access Holding a renforcé son capital à travers son OPV (Offre Publique de Vente). Grâce à cette opération, Access Holding a réussi à mobiliser un fonds de 226,3 milliards de dollars, une somme qui lui permet de se conformer aux exigences réglementaires. Pour atteindre cet objectif, Access Holding a émis 17,772 milliards de nouvelles actions.

Access Holding conforme aux règles de capitalisation des banques internationales

Access Holding est désormais conforme aux exigences de capitalisation de 500 milliards de nairas imposées aux banques de renom international. En effet, l’institution a dépassé ce seuil grâce à son OPV, qui a permis de lever 226,3 milliards de dollars auprès des investisseurs. Cette opération a porté son capital à 600 milliards de nairas, soit 387 millions de dollars américains.

Access Holding : une banque au capital impressionnant

Access Holding, une banque bien ancrée sur le marché financier, dispose de milliards de nairas comme capital. Une déclaration faite par Aigboje Aig-Imoukhuede, président d’Access Holding :

« La marque Access a toujours eu une forte résonance sur les marchés financiers locaux et internationaux. Depuis 2004, Access Bank a levé des milliards de dollars de capitaux pour répondre aux directives successives de recapitalisation de la CBN. »

Aigboje Aig-Imoukhuede a également souligné que le succès de l’émission prouve la résilience d’Access Holding sur le marché des capitaux :

« Le succès de l’émission de droits démontre la résilience du marché des capitaux du Nigeria et renforce la confiance de nos actionnaires dans la valeur actuelle et le potentiel de notre société. »

Une stratégie internationale offensive

Ces dernières années, Access Holding a adopté une stratégie offensive à l'échelle internationale pour élargir son réseau de franchises. Ainsi, l'institution a acquis les filiales de Standard Chartered en Angola et en Sierra Leone, et travaille à finaliser la reprise de celles situées au Cameroun, en Gambie et en Tanzanie. Cette année, Access Holding a également acquis African Banking Corporation Holdings Limited (ABC) en Tanzanie, ainsi qu'AfrAsia Bank, la quatrième banque de Maurice en termes d'actifs.

À noter que d’autres institutions financières, comme UBA, mettent également tout en œuvre pour augmenter leur capital social.