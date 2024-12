Le marché des titres publics de l’Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA) s’est avéré fructueux pour le Sénégal. Lors de sa dernière intervention de l’année 2024, le Sénégal a enregistré, le 26 décembre, un montant de 165 milliards FCFA. Une rentrée de fonds qui dépasse les attentes du gouvernement sénégalais.

Titres Publics UMOA : Objectif atteint pour le Sénégal

Initialement, le gouvernement s’était fixé un objectif sur le marché des titres publics de l’UMOA : atteindre la barre de 150 milliards FCFA auprès des investisseurs à la fin de l’année 2024. Au grand bonheur des Sénégalais, cet objectif a été non seulement atteint mais largement dépassé, avec une augmentation de 164,99 % par rapport au montant mis en adjudication (150 milliards FCFA), ce qui représente un taux d’absorption de 79,53 %.

Il convient de saluer la détermination, l’innovation et le dynamisme des acteurs sénégalais sur le marché des titres publics. La grande majorité des offres retenues proviennent principalement du Sénégal, pour un montant de 145,22 milliards FCFA, soit 88,01 %. Une véritable stratégie de réussite pour le pays.

Les clés de la réussite du Sénégal

Cette réussite est attribuée à une émission simultanée de Bons et d’Obligations Assimilables du Trésor (BAT/OAT). On distingue notamment un BAT de maturité de 364 jours, ainsi que deux OAT de maturités respectives de 3 et 5 ans. Cette demande a été favorablement accueillie par de nombreux investisseurs, qui ont proposé jusqu’à 207,45 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 138,31 %. L’enveloppe restante provient de la contribution du Togo, à hauteur de 19,76 milliards FCFA.

Détails des revenus des BAT et des OAT émis par le Sénégal

Des montants de 56,95 milliards et 29,07 milliards FCFA ont été retenus pour les maturités de 3 et 5 ans. Les prix marginaux se sont établis à 9 575 et 9 425 FCFA, avec des rendements moyens pondérés de 7,52 % et 7,6 %, respectivement. Ces rendements moyens pondérés sont inférieurs aux précédents, qui étaient de 7,82 % et 7,83 %, respectivement.

Le seul BAT a été pris en charge par l’argentier sénégalais pour un montant de 78,96 milliards FCFA, avec un taux marginal de 7,05 % et un rendement moyen pondéré de 7,38 %.

En somme, le Sénégal clôture l’année 2024 avec une performance remarquable sur le marché des titres publics, renforçant sa position en tant qu’acteur clé dans la région UMOA.